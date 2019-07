Je keuken mag weer kleur bekennen: zo pas je het toe LDC

11 juli 2019

12u03

Bron: Better Homes & Gardens 0 Style Al jaren domineren wit, zwart en grijs de keukenwereld. Denk aan witte tegels, dito keukenkastjes met eventueel een houten werkblad. Maar stilaan lijkt daar verandering in te komen. Opvallend blauw, groen of roze: anno 2019 mag de keuken weer knallen.

Elk jaar wordt de Kitchen and Bath Industry Show georganiseerd, een evenement waarop de grootste woontrends worden besproken. Één van hun opvallende voorspellingen? Kleur maakt een comeback in de keuken.

Je kan je muren of keukenkastjes voorzien van een likje verf, maar wat als je geen zin hebt in een grondige renovatie? Dan kan je evengoed aan het shoppen slaan en investeren in een kleurrijk keukenapparatuur of enkele accessoires. Een rode keukenrobot, vrolijke kussens op de stoelen, een bos bloemen of servies in felle kleuren kunnen je keuken in een wip opfleuren.

1/ Placemat van Zara Home, € 6,99 per 2, online en in winkels te koop.

2/ Dienblad van La Redoute, € 20,99, online te koop.

3/ Stoelkussen van H&M, € 4,99, online en in winkels te koop.

4/ Broodmandje van Maisons Du Monde, € 5,99, online te koop.

5/ Keukenrobot van KitchenAid, € 899, online en in verkooppunten te koop.

6/ Kan van Urban Nature Culture, € 29,95, o.a. te koop via Juttu.

7/ Afwasborstel van Ikea, € 0,99, online en in winkels te koop.

8/ Wafelmachine van Casa, € 29,95, online en in winkels te koop.

9/ Salad bowl van Emanelware, € 24,50, o.a. te koop via My Ex Boyfriend.

10/ Weegschaal van Dille & Kamille, € 29,95, te koop in winkels.