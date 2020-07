Je kan nu ook ‘vuile’ Converse kopen (als je daar wat extra euro’s voor neertelt) Valerie Wauters

20 juli 2020

14u02 10 Style Wie ooit een paar Converse-sneakers in z’n bezit had, weet dat ze vaak beter zitten wanneer ze al een tijdje gedragen werden. Die ongemakkelijke beginfase kan je nu skippen ... als je er enkele euro’s extra voor neertelt.

Je hebt misschien wel een paar Converse in je schoenkast staan waarvan je denkt dat ze een wasbeurt zouden kunnen gebruiken. Bij deze kunnen we je meedelen dat dat absoluut niet hoeft. Sneakermerk Converse verkoopt die ‘lichtjes gedragen’ look nu immers ook, en vraagt er een kleine 20 euro méér voor dan voor hetzelfde model dat er wél nieuw en brandschoon uitziet.

Het verschil tussen de ‘propere’ en de ‘vuile’ versie is immers dat deze laatste nog een extra keer behandeld werd om een gedragen look te krijgen. Wie de Chuck Taylor All Star Basic Wash bestelt, koopt dus wel degelijk een paar spiksplinternieuwe sneakers.

De All Stars zijn verkrijgbaar in grijs en donkerblauw en zien eruit alsof ze moddervlekken op de stof, de veters en de rubberen zool hebben. De zogenaamde basic wash is trouwens niet alleen verkrijgbaar voor de lage All Stars, maar ook voor de high top-versie en de Chuck 70.