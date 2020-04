Je kan nu ook online shoppen bij Delvaux LDC

16 april 2020

12u39 4 Style Delvaux maakt al jaren de favoriete ‘arm candy’ van de Belgische beau monde. Hoog tijd dus voor een eigen webshop. “Delvaux werd 190 jaar geleden opgericht, dus je kan wel zeggen dat het gaat om een flinke koerswijziging.”

Altijd al gedroomd van een eigen handtas van Delvaux? Dat treft. Vanaf vrijdag 17 april kan je immers aan online window shopping doen. Dat heeft ceo Marco Probst aangekondigd in gesprek met modesite Fashion Network. Het gaat om een primeur, want tot voor kort had het Belgische luxehuis nog geen webshop.

Momenteel hebben alle winkels van Delvaux de deuren moeten sluiten door corona. Maar Probst benadrukt dat de plannen voor e-commerce al langer op tafel lagen. Zo heeft hij zelf een opleiding gevolgd over digitale marketing aan Columbia Business School.

“Ik realiseerde me dat ik mijn iPhone gebruik om prijzige elektrische gitaren te kopen en dat Delvaux zich wat meer moest openstellen. Niet per se voor e-commerce, wel voor digitalisering”, vertelt Probst. “Delvaux werd 190 jaar geleden opgericht, dus je kan wel zeggen dat het gaat om een flinke koerswijziging.”