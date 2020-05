Je kan nu ook modeshows volgen via het populaire spel Animal Crossing Liesbeth De Corte

27 mei 2020

11u50

Bron: Vogue 0 Style De coronacrisis heeft de modewereld flink op z’n kop gezet. Een heleboel fashion shows werden afgelast of er werd op zoek gegaan naar digitale alternatieven. Animal Crossing is er zo eentje: voor het eerst gebruiken ontwerpers het spel als virtuele catwalk.

Zeggen dat ‘Animal Crossing: New Horizons’ goed boert, is een understatement. Sinds de lancering in maart zijn er al 13 miljoen exemplaren van het spel verkocht. Hierbij is het de bedoeling dat je een avatar maakt. Voor de leken: een online persona, zeg maar. Je avatar wordt gedropt op een verlaten eiland, dat je stap voor stap bewoonbaar maakt door te vissen, insecten te vangen en in de tuin te werken. Op den duur kan je zelfs bij elkaar op bezoek gaan om samen kokosnoten te vangen en - in een later stadium - virtuele feesten te organiseren.

Niet alleen jij en ik, maar ook heel wat modeontwerpers zijn fan. De reden: via de game kan je ook je eigen kledij ontwerpen. Iets wat Marc Jacobs, Valentino en Anna Sui gedaan hebben. Reference Festival, een mode-organisatie uit Berlijn, gaat zelfs nog een stapje verder. Het festival heeft een digitale modeshow georganiseerd, waarbij avatars over een virtuele catwalk lopen in kledij van onder meer Prada en Loewe.

(Lees verder onder de video.)

De show was een idee van fotografe Kara Chung, die ook de Instagrampagina @animalcrossingfashionarchive heeft opgericht. Om alles tot een goed einde te brengen, werkte ze samen met stylist Marc Goehring en muzikant Michel Gaubert, voor de soundtrack. Het resultaat is een video die ongeveer drie minuten duurt.

“Ik hoop dat we veel mensen wereldwijd bereiken, en vooral mensen die maar een vaag idee hebben van wat een modeshow echt is”, vertelt Gaubert aan Vogue. Mumi Haiati van Reference Festival voegt daar nog aan toe: “Ons doel was tonen dat er nieuwe toepassingen mogelijk zijn om modeshows te presenteren. Binnenkort komen we met een tweede editie, en dan gaan we proberen nog een stapje verder te gaan.”