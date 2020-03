Je kan nu ook les volgen bij Jacquemus Liesbeth De Corte

29 maart 2020

15u21 0 Style Simon Porte Jacquemus wordt ook het wonderkind van de Franse mode genoemd. Geen enkele fashion freak zal dan ook de kans laten liggen om les te krijgen van de ontwerper. Nu is het moment: de Fransman geeft binnenkort een online cursus voor de Parijse modeschool Institut Français de la Mode (IFM).

Wereldwijd moeten scholen de deuren dichtdoen door de coronacrisis, zo ook in Frankrijk. Het Institut Français de la Mode (IFM) heeft daarom besloten om een cursus gratis en voor niets online te zetten. Het gaat om reeks van verschillende lessen, genaamd ‘Understanding Fashion: From Business to Culture’, die maandag 30 maart van start gaat en vier weken duurt.

De online cursus werd samengesteld door Benjamin Simmenauer - professor aan IFM - en werd voor het eerst gelanceerd in september vorig jaar. Toen had het meer dan 11.000 geïnteresseerde volgers.

Verschillende bekende namen komen aan bod. Niet alleen Simon Porte Jacquemus, maar ook ontwerpers Paul Smith en Christelle Kocher. Daarnaast komen ook Sidney Toledano, CEO van de luxegroep LVMH, Francesca Belletini, CEO van het modehuis Saint Laurent, en Bruno Pavlovsky, die de modeactiviteiten leidt bij Chanel, aan bod. Zij zullen een hele serie van onderwerpen bespreken: van genderrepresentaties tot het decoderen van silhouetten en de relatie tussen mode en print.

De cursus is gratis verkrijgbaar via de site FutureLearn. Het enige wat je moet doen, is je eerst online registreren.