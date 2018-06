Je kan nu de Royal Wedding-outfit van de Beckhams op de kop tikken Liesbeth De Corte

08 juni 2018

11u10 0 Style Heb je binnenkort een trouwfeest op de planning staan en ben je op zoek naar een outfit? Dan kan je misschien wel de show stelen met het kleed en kostuum van Victoria en David Beckham, want het koppel verkoopt de kledij die ze droegen voor het huwelijk van Meghan Markle en prins Harry.

Het is ondertussen al bijna een maand geleden dat Meghan en Harry elkaar het ja-woord gaven, maar hun trouwdag blijft over de tongen gaan. De nieuwste aanleiding? David en Victoria Beckham willen hun outfits van de Royal Wedding verkopen. Om je geheugen even op te frissen: de voormalige voetballer droeg een grijs pak van Dior, Posh Spice straalde (uiteraard) in een eigen ontwerp uit haar lentecollectie voor 2019.

To support the incredible work of The We Love Manchester Emergency Fund and the families affected by the Manchester attack last year, @victoriabeckham and I have partnered with @omazeworld to give you the chance to own our wedding outfits. Head over to omaze.com/beckham for details. @mrkimjones @victoriabeckham Een foto die is geplaatst door null (@davidbeckham) op 07 jun 2018 om 15:43 CEST

De opbrengst van de verkoop gaat naar een goed doel: The We Love Manchester Emergency Fund. Dat werd vorig jaar opgericht na de aanslag tijdens het concert van Ariana Grande, waarbij 22 mensen om het leven kwamen.

Ben je geïnteresseerd? Om kans te maken om hun outfits te winnen, moet je centjes doneren aan het fonds. Hoe meer je wegschenkt, des te meer kans je maakt. Succes!