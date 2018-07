Je huis inrichten? Op deze 5 dingen bespaar je beter niet Liesbeth De Corte

13 juli 2018

09u59

Bron: Home & Property 0 Style Je droomhuis (of appartement) gevonden? Hoera! Je kan vast niet wachten om je stek te renoveren en in te richten, maar helaas, je hebt je budget er al doorgejaagd bij de aankoop van je nieuwe woonst. Vijf interieurexperten verklappen waar jij je zuurverdiende centen dan best aan uitgeeft.

Of het nu een kleine studio, een appartement of een villa is: je eigen woonst wil je liefst zo mooi en stijlvol mogelijk inrichten. Helaas beschikken we niet allemaal over een onuitputtelijk spaarboekje en moeten we af en toe besparen. Maar wat moeten nu jouw prioriteiten zijn en wat is minder belangrijk? De vijf juryleden van de London Home Design Awards delen hun tips.

1. Opbergruimte

Je hebt het vast al gehoord: we wonen alsmaar kleiner. Russell Whitehead van de desingstudio 2 Lovely Gays is er dan ook rotsvast van overtuigd dat je aandacht moet schenken aan voldoende opbergruimte. Waar moet je anders al je kledij en je verzameling schoenen, handtassen en beautyproducten kwijt?

2. Kranen

"Je moet kijken naar de dingen die je fysiek gaat gebruiken", zegt interieurjournalist Barbara Chandler. Ze raadt dan ook aan om te investeren in een goed paar kranen en keukentoestellen.

3. Hardware

Jordan Cluroe van 2 Lovely Gays deelt de mening van zijn collega en vindt ook dat je moet kijken naar wat je het meeste aanraakt. "Het is niet bepaald sexy, maar hardware is ontzettend belangrijk. Denk aan lichtschakelaars of mechanismes om je gordijnen automatisch te sluiten. Dat zijn dingen die je elke dag aanraakt, maar vaak onderschat worden", aldus Cluroe.

4. Kussens

Volgens een andere interieurjournalist, Janice Morley, kan je nooit genoeg kussens hebben. Ze zijn niet duur en zorgen voor een decoratieve toets. Win-win dus.

5. Liefde op het eerste gezicht

Soms is het gewoon liefde op het eerste gezicht. Je oog valt op een vintage zetel, lowboard, vaas of kunstwerk en je voelt tot in het puntje van je tenen dat je het item in huis wil halen. "Ook al is het nog zo extravagant en prijzig, als je het absoluut wil, moet je het gewoon kopen. Daar krijg je nooit spijt van", meent Dan Hopwood, de voormalige chef van het Britse Institute of Interior Design.