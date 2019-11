Je huid op dieet: welk effect heeft een week lang niets van beauytyproducten smeren op je gelaat? Sophie Vereycken m.m.v. Solange Lintermans

23 november 2019

09u28

Het is de goedkoopste trend in beautyland ooit: skinfasting. In het Nederlands: het huiddieet. Oftewel, een week lang helemaal niets van producten smeren. Maar levert het je – naast eventuele afkickverschijnselen – ook iets op?

Zeggen dat ik gehecht ben aan mijn huidverzorgingsroutine, is het understatement van het jaar. Sinds ik van de opbrengsten van mijn allereerste vakantiejob een veel te dure nachtcrème kocht, is het hek van de dam. Ik smeer, reinig en exfolieer alsof mijn leven ervan afhangt. Zo voelt het ook, want al zolang als ik me kan herinneren, voer ik een dappere strijd tegen de grillen van mijn huid. Droge wangen, vette T-zone, af en toe een puistje: een mens heeft voor minder een leger aan potjes nodig. Maar met een routine die ondertussen meer dan alleen mijn badkamerkast ingenomen heeft (lees: onze buffetkast, salontafel en zelfs de koelkast – die dure crèmes moet je nu eenmaal koel bewaren), kan ik enigszins begrijpen waarom mijn man voor het eerst enthousiast knikt wanneer ik over de gloednieuwe trend vertel. En hij is niet de enige, want in enkele maanden tijd won skinfasting ontzettend aan ­populariteit.

Het huiddieet komt oorspronkelijk ­overgewaaid vanuit Japan en kadert binnen het geloof dat vasten een soort van herstellingsmechanisme is. De Griekse arts Hippocrates erkende het eeuwen geleden al als geneesmethode, en nu doen we dus hetzelfde met de inhoud van onze toilettas. Door een week alle verzorgingsproducten af te zweren, zouden we onze huid een welverdiende detox gunnen en zo de natuurlijke barrière van de huid versterken. Want al die huidverzorgings­producten en cosmetica zorgen ervoor dat onze huid lui wordt en te veel op crèmes en serums gaat vertrouwen om zich te beschermen, of zo lezen we toch op het ­wereldwijde web. Het idee is dat de huid zo gewend raakt aan vochtinbrengende ingrediënten dat ze zelf stopt met natuurlijke oliën aan te maken en dus droger wordt. Door te stoppen met dag- en nachtcrèmes te smeren, zouden we de huid trainen om zélf weer aan het werk te gaan. Klinkt goed, maar klopt het ook?

Less is scoren

Volgens dermatologe Ingrid van Riet is het alvast niet zo vergezocht. “Het is inderdaad zo dat onze huid zich kan aanpassen aan haar omgeving. Concreet betekent dit dat ze in een vochtig milieu minder talg zal produceren, in een droog klimaat net meer. Daarin spelen verschillende factoren een rol: de seizoenen en de omgeving, maar dus evengoed de manier waarop je je huid verzorgt. Als je laagje boven laagje smeert, creëer je in feite zelf een vochtig micromilieu. Kortom: de huid zal meer en meer op die producten gaan vertrouwen in plaats van zelf ­natuurlijke oliën te produceren. In dat opzicht is het dus zeker geen slecht idee om je huidverzorgingsroutine zo basic en efficiënt mogelijk te houden. Bovendien regenereert de huid vanzelf, en is ze perfect in staat om zichzelf te onderhouden. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat we in een ideale wereld niet eens iets van huidverzorging nodig hebben.”

Gelukkig voor mijn smeergrage handen (en cosmeticaproducenten) leven we allesbehalve in een ideale wereld. Voorlopig hoef je die collectie verzorgingsproducten dus nog niet volledig naar de diepste krochten van je badkamer te verbannen. De dermatologe mag dan wel een grote voorstander zijn van een slankere skincareroutine, alle producten uit je ochtend- en avondritueel schrappen vindt ze te drastisch. “Een goede reiniger is altijd een must. Recente studies wijzen uit dat onze huid veel meer stoffen opneemt dan we dachten, die vervolgens in de bloedbaan terechtkomen. Dat gaat om cosmeticadeeltjes, maar ook om luchtvervuiling. Neem nu die veelvuldige barbecues waar we afgelopen zomer gezellig getafeld hebben: de stoffen die daar in de lucht hangen, worden ook via de talgklieren opgenomen. Dus is het erg belangrijk om die schadelijke stoffen ’s avonds zo goed mogelijk weer te verwijderen.” Genoteerd: die reiniger overleeft de herstructurering in de toilettas, net als een simpele dagcrème. Ingrid van Riet: “Een zachte, hydraterende crème met een luchtige geltextuur is voor de meeste mensen een aanwinst. En wie met een probleemhuid kampt, zoals bijvoorbeeld bij rosacea, couperose of acne, heeft natuurlijk altijd baat bij een aangepaste verzorging.”

De smeerbare mens

Al denken we minstens even vaak ten onrechte dat we een probleemhuid hebben, terwijl we die in de praktijk net zelf veroorzaken. Ingrid van Riet: “Heel veel mensen denken bijvoorbeeld dat ze een droge huid hebben omdat hun huid na het reinigen trekkerig aanvoelt. Dat kan, al komt dat trekkerige gevoel in veel gevallen niet zozeer door je huidtype, wel door te agressieve ­reinigingsproducten. Die drogen de huid uit, waardoor we meteen een rijke crème op die droge plekjes smeren. Probeer eens om na het reinigen tien tot vijftien minuutjes te wachten voor je een crème aanbrengt. Na een kwartier komt de talgproductie van de huid namelijk weer op gang, en zal maar liefst tachtig procent van de ­mensen merken dat ze eigenlijk helemaal geen trekkerig gevoel meer hebben. En dat die veel te rijke crème ­zo goed als overbodig is.”

Het is dus niet zo gek dat skinfasting net nu populair wordt, als minimalistische tegenreactie op de veelheid van producten die de winkelrekken en onze sociale media overspoelen. Met de opkomst van de Koreaanse beauty en het bijbehorende tienstappenplan zijn we ­massaal veel producten gaan gebruiken en is het geloof ontstaan dat voor alles een smeerbare oplossing bestaat. En laat net dat vaak het probleem zijn, want de laatste jaren is het aantal gevallen van periorale dermatitis bij jonge vrouwen behoorlijk gestegen. “Dat zijn allemaal kleine verstopte poriën of bultjes door overmatig of verkeerd gebruik van cosmetica en verzorging. Het komt regelmatig voor dat mensen de foute producten gebruiken voor hun huidtype, of producten die agressieve ingrediënten bevatten zonder dat ze het weten. Ook is het zo dat bepaalde producten de huid kunnen verstoppen en zo puistjes veroorzaken. De ideale manier om dat te testen, is door je huid op dieet te zetten: door even met alles te stoppen, zal de huid zich weer normaliseren. Je huid krijgt als het ware weer ademruimte. Onze huid heeft echt geen behoefte aan een routine die uit vijftien verschillende producten bestaat. Het enige wat je daarmee bereikt, is een verhoogde kans op irritaties. Kies in plaats daarvan voor een minimalistische routine met producten waarvan je weet dat ze iets doen voor je huid. Want daar heb je nooit een vastenperiode van nodig.”