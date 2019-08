Je favoriete jeans gaat er binnenkort misschien helemaal anders uitzien Nele Annemans

06 augustus 2019

07u49

Bron: The Huffington Post 0 Style Misschien merkte je ze nog nooit eerder op, maar die kleine metalen studs op je jeanszakken zouden binnenkort weleens voltooid verleden tijd kunnen zijn.

In de jaren 1870, toen arbeiders voor het eerst denim naar het werk droegen, viel op dat de jeansstof snel scheurde. De kleine, cirkelvormige metalen knopjes, die ook wel klinknagels genoemd worden, werden in het leven geroepen om het euvel op te lossen. Ze vormden ook de basis van het gepatenteerde ontwerp van Levi Strauss in 1873.

Maar die zijn volgens de Ellen MacArthur Foundation, die richtlijnen voor duurzame jeans opstelt, overbodig geworden. “De kwaliteit van het stikwerk is er zo op verbeterd dat de knopjes er nu eigenlijk puur decoratief staan”, vertelt Francois Souchet van de Ellen MacArthur Foundation. Om verspilling en de vervuilende impact van de denimindustrie te verminderen, moeten die metalen knopjes dus verdwijnen of tot een minimum beperkt worden.

Daarnaast staat er in de richtlijnen te lezen dat jeans tenminste 30 wasbeurten moet overleven, dat ze gemaakt moeten zijn van cellulosevezels via regeneratieve of organische methoden en vrij moeten zijn van gevaarlijke chemicaliën. Afwerkingsmethoden zoals zandstralen, steenafwerking en het gebruik van kaliumpermanganaat (een oxidatiemiddel dat vervaagt) zijn ook verboden volgens de nieuwe richtlijnen.

“De manier waarop jeans vaak geproduceerd wordt, veroorzaakt een grote afvalberg en is erg vervuilend, maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn”, aldus Francois Souchet van de Ellen MacArthur Foundation.

Bij het maken van de nieuwe richtlijnen werden meer dan 40 denimexperts betrokken, waaronder merken als Tommy Hilfiger, Gap, Lee en Vero Moda.