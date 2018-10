Je eigen jas kleuren? Dat kan dankzij de nieuwe 'Bespoke Colour service' van C.P. Company Margo Verhasselt

12 oktober 2018

08u47 0 Style Altijd al gedroomd van een volledig unieke jas? C.P. Company zorgt ervoor dat die droom realiteit wordt. Ze lanceren binnenkort de Bespoke Colour service, een nieuwe service die het mogelijk maakt om hun iconische modellen zelf van een kleurtje te voorzien.

Het merk C.P. Company heeft zich de voorbije jaren ontpopt als innovator in verftechnieken binnen de modewereld. Om deze expertise op gebied van kleding verven te vieren, introduceert C.P. Company de innovatieve Bespoke Colour service. Deze nieuwe service biedt fans de mogelijkheid om de iconische modellen van het merk in hun eigen gekozen kleur te verven, met als eindresultaat een geheel unieke jas.

Met de lancering van de eerste fase stelt het merk een hoog gelimiteerde oplage van hun iconische Goggle hoodie ter beschikking. Na een korte introductie in november, zal het merk de service officieel introduceren aan een groter publiek tijdens de opening van hun eerste flagshipstore in Milaan. Vanaf 2019 zullen meerdere iconische kledingstukken van C.P. Company beschikbaar gemaakt worden voor de service.

Het proces achter de innovatie

Onder begeleiding van een colour tailor kiest de consument een kleur uit verschillende PANTONE-kleurenreferenties, waarna deze selectie naar het laboratorium in Milaan wordt gestuurd. Hier zal de keuze vertaald worden naar een voorbeeld van hoe de stof eruit zal zien. Na goedkeuring van deze kleurenstaal zal de Goggle hoodie gedurende twee weken verschillende verftechnieken ondergaan, waarna het one of a kind eindproduct naar zijn eigenaar wordt verstuurd.

Vanaf 1 november zal de eerste fase van het Bespoke Colour project van start gaan, maar geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven via www.cpcompany.com/cpbc.