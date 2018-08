Je eerste grijze haar gespot? Dit is wat je moet weten Valérie Wauters

23 augustus 2018

12u55

Bron: Cosmopolitan 1 Style De ene dag is een bad hair day nog je grootste zorg als het op je lokken aankomt, de volgende dag spot je plots je eerste grijze haar. Hoewel steeds meer vrouwen hun grijze lokken (terecht!) omarmen, is het best even schrikken wanneer je voor het eerst een grijze pijl spot.

Grijze haren duiken op als je lichaam stopt met het produceren van pigmentcellen, ook gekend als de melanine in je haarstrengen die hen hun kleur geeft. Je haar verandert dus niet echt van kleur naar grijs, maar wordt dus gewoon gedepigmenteerd of kleurloos.

Wie ooit al een grijze haar van dichtbij heeft geïnspecteerd merkt daarnaast op dat grijze lokken er niet echt transparant uitzien, maar eerder een gelige ondertoon hebben. Dit komt omdat keratine, het eiwit dat je haar vormt, van nature een gele tint heeft. Wanneer je haar dus zijn melanine verliest, zie je plots de gele tint van keratine.

Genetisch

De belangrijkste oorzaak van grijze haren zijn je genen. Werden je moeder of vader al op jonge leeftijd grijs, dan is de kans groot dat jou hetzelfde staat te wachten. Daarnaast worden blanke mensen ook eerder grijs dan eender welke andere etniciteit. Wie blank is begint meestal rond z’n dertigste de z’n eerste grijze haren op te merken, bij mensen van Afro-Amerikaanse of Aziatische etniciteit gebeurt dat pas veel later.

Ook stress kan een rol spelen in het grijs worden. Toch moet je dat met een korrel zout nemen, want zelfs wie heel veel stress heeft moet nog steeds zijn genetica tegen hebben om er vroegtijdig grijs van te worden. Ook een tekort aan Vitamine B wordt gelinkt aan vroegtijdige vergrijzing. Dat wil echter niet zeggen dat enorme hoeveelheden van deze vitamine innemen zal voorkomen dat je grijs wordt. Het is alleen zo dat wie een tekort heeft aan Vitamine B misschien eerder grijs wordt dan normaal.

Uittrekken, camoufleren of omarmen?

Helaas kan je het grijs worden niet uitstellen of terugdraaien. Maar wat vang je dan het best aan met je eerste grijze lokken?

* Wat je ook doet: uittrekken is nooit een goed idee. Wanneer je herhaaldelijk je grijze haren uittrekt kan je de haarfolikkel beschadigen, waardoor het haar na verloop van tijd gewoon niet meer teruggroeit.

* Trek je naar de kapper om je grijze haren te laten kleuren? Dan doe je er best aan om je haar op voorhand al van een goede vochtinbrengende verzorging te voorzien. Grijze lokken voelen vaak stugger en droger aan, en het haarkleurproces verergert dit alleen maar.

* Wil je je haar niet kleuren, dan zijn highlights een goed alternatief om je grijze haren te camoufleren. De verschillende tinten die je lokken hierdoor verkrijgen zorgen ervoor dat grijze haren moeiteloos versmelten met de rest van je lokken.