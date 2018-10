JBC maakt als eerste grote keten een collectie uit oude jeans Nele Annemans

25 oktober 2018

12u59 0 Style JBC lanceert als eerste grote kledingketen in België een denimcollectie die gemaakt is uit oude, ingezamelde jeans. En dat voor zowel vrouwen, mannen als kinderen. Eerder ontwikkelde het modemerk al kleding gemaakt uit gerecycleerde petflessen en lyocel, en lanceerde het haar I AM Transparency Tool. De zogenaamde post-consumer denimcollectie is een volgende stap in de evolutie naar een duurzamere kledingindustrie.

JBC nam al het initiatief om tijdens het productieproces jeans te verzamelen uit patroonoverschotten en opnieuw te vervezelen: zogenaamde pre-consumer denim. Dat een kledingmerk als JBC oude, gedragen en ingezamelde jeans op grote schaal en tegen een betaalbare prijs opnieuw verwerkt tot jeansbroeken - post-consumer denim dus - is echter nieuw. De collectie bestaat uit donkerblauwe jeans met een skinny pasvorm voor vrouwen en een straight pasvorm voor mannen en kinderen.

Voor de nieuwe I AM-collectie kon JBC rekenen op de samenwerking en knowhow van het European Clothing Action Plan (ECAP), een initiatief dat de ecologische voetafdruk van de kledingindustrie in de Europese Unie wenst te verkleinen. Dat JBC gevraagd werd om aan dit project deel te nemen is geen toeval. Het Belgische familiebedrijf zet zich al jaren in voor een duurzamere kledingsector. “We nemen onze volledige toeleveringsketen voortdurend onder de loep. Van het ontwerp tot het materiaalgebruik, waterverbruik, productietechniek en het transport. Vandaag zetten we een nieuwe stap door als eerste grote kledingketen ook oude, gedragen jeansbroeken een tweede leven te geven”, zegt Valérie Geluykens, CSR Manager bij JBC.

De post-consumer denims maken deel uit van de huidige I AM-collectie en zijn vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar bij JBC en op www.jbc.be.