Jawel, Helmut Lang verkoopt een modieuze diepvrieszak voor 270 euro

Maanden na de luxueuze vuilniszak, lanceert modemerk Helmut Lang nu een diepvrieszak met een prijskaartje aan van maar liefst 270 euro. Volgens de beschrijving op de website is de zilveren tas wel degelijk bedoeld om eten en drinken koel te houden, al kun je het natuurlijk ook gewoon als handtas dragen.

Er is de afgelopen maanden veel afgelachen met de handtassen van Balenciaga. Eerst was er de Ikea-tas, dan de tas die lijkt op de verpakking van een donsdeken en nadien de handtas die zo groot is dat je er een jaar mee op wereldreis kunt. Maar modelabel Balenciaga heeft geen patent op gekke handtassen, ook Helmut Lang doet er lustig aan mee.

Het van oorsprong Oostenrijke modemerk staat momenteel onder leiding van Isabella Burley, journaliste bij het Britse magazine Dazed & Confused, die natuurlijk perfect weet hoe je de massa moet bereiken. En een knettergekke handtas uitbrengen is zo’n manier. Deze week werd die gelanceerd in de vorm van een zilveren diepvrieszak met een prijskaartje aan van 270 euro voor het grote exemplaar, voor een kleinere variant betaal je 250 euro. De tas is daadwerkelijk gemaakt van koelhoudende stof en is afgewerkt met het logo van Helmut Lang op. Je diepvriezer zal er in ieder geval nog nooit zo modieus hebben uitgezien.

Ice cold. The Helmut Lang freezer bag is made to seal freshness. Ideal for storing leftovers. Available now at WWW.HELMUTLANG.COM and in the frozen food aisle Een foto die is geplaatst door HELMUT LANG (@helmutlang) op 10 nov 2017 om 16:09 CET