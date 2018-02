Japanse techniek voor het aanbrengen van huidverzorgingsproducten houdt de huid langer jong Charlotte Dierckx

17 februari 2018

15u11

Bron: The Independent 0 Style Iedere ochtend en avond zijn we druk in de weer met allerlei potjes en tubes vol gezichtscrèmes die ons eeuwige jeugd beloven. We smeren tot we erbij neervallen. Maar laat dat nu net de reden zijn waarom die kraaienpootjes maar niet verdwijnen. Gelukkig weten de Japanners hoe het wel moet.

De kans is groot dat je al jaar en dag je huidverzorgingsproducten verkeerd aanbrengt. Lotions, serums en crèmes moeten namelijk in de huid gedept worden in plaats van gesmeerd. De Japanse techniek, die 'skin-patting' genoemd wordt, stimuleert de bloedsomloop en aanmaak van collageen in het gezicht, waardoor de huid langer jong blijft. 'Skin-patting' zorgt er tevens ook voor dat het product beter in de huid wordt opgenomen en verlaagt de kans op lymfoedeem, zwellingen door beschadiging van lymfevaten, rond de ogen.

De experts van Hada Labo, de huidverzorgingsgoeroes achter de populairste lotion in Japan, leggen uit hoe het moet: "Verwarm het product tussen de handpalmen en verdeel het vervolgens geleidelijk over het gezicht en de hals door een deppende (meppende) beweging te maken op de huid."