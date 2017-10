Jani zwoegt op rockduo, maar slaagt maar half: "Ik ga toch in mijn eigen stijl blijven" ND

Bron: Vijf 0 Vijf Margaux en Bram Style Vanavond nam Jani in Zo Man Zo Vrouw het stoere rock-'n-rollkoppel Margaux en Bram onder handen. "Ik heb nog nooit tegen een man moeten zeggen: een legging is geen broek," zo klonk Jani aan het begin van de uitzending. Gelukkig verdween de legging aan het einde van de aflevering, maar niet iedereen was even tevreden met het eindresultaat.

Bram - de man met de legging - is gelukkig erg enthousiast over zijn transformatie en die van zijn vriendin Margaux. Al is zij iets minder te spreken over haar nieuwe look. "Ik vind het raar," aldus de geschrokken kandidate. "Ik ga toch in mijn eigen stijl blijven."