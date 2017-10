Jani geen fan van deze hype op de catwalk: "Mijn voet zou spontaan weigeren te wandelen" ND

Net als je denkt dat je alles al eens gezien hebt! Mijn voet zou spontaan weigeren om te wandelen, denk ik? #Balenciaga #lelijk

Style Of we het nu willen of niet: de Croc verovert opnieuw de catwalk in allerlei varianten. Iets wat stijlgoeroe Jani Kazaltzis duidelijk pijn doet aan de ogen. "Net als je denkt dat je alles hebt gezien", plaatst hij bij een foto van de nieuwe Croc van Balenciaga op Instagram, "#lelijk".

We signaleerden het eind vorige maand al: Crocs veroveren opnieuw de catwalk. Op London Fashion Week maakte de Schotse ontwerper Christopher Kane er zijn persoonlijke missie van om de controversiële schoen in the picture te zetten, met Crocs met diamanten en zelfs een Croc-enkellaars.



Ook Balenciaga springt nu op de kar, met Crocs met plateauzolen in felle kleurtjes. Iets waar onze stijlgoeroe Jani Kazaltzis duidelijk niet mee opgezet is, zo liet hij merken op Instagram. "Net als je denkt dat je alles al eens gezien hebt! Mijn voet zou spontaan weigeren om te wandelen, denk ik? #Balenciaga #lelijk", schrijft hij bij een foto van de bewuste Croc. Ook zijn volgers lopen niet meteen over van enthousiasme. Van "Run, Forrest, run!" tot "dit doe ik nog niet aan als ze mij 2.500 euro zouden geven", klinken de reacties.



Het is niet de eerste keer dat Balenciaga een modestorm veroorzaakt omwille van bizarre ontwerpen met torenhoge prijskaartjes. Wellicht herinner jij je nog de peperdure handtas die wel erg op een shoppingtas van Ikea leek. Recenter nog zorgde een winkeltasje van 1.000 euro en een broek met ingebouwde hakken voor ophef.