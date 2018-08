Jamie Dornan is het nieuwe gezicht van Hugo Boss Liesbeth De Corte

02 augustus 2018

11u20

Bron: WWD 1 Style Jamie 'Mr. Grey' Dornan heeft dankzij de Vijftig Tinten Grijs-filmreeks al het imago van seksbom, en daar gaat zijn nieuwste campagne géén verandering in brengen. De Noord-Ierse acteur heeft het immers geschopt tot de nieuwe ambassadeur van Hugo Boss The Scent.

Voordat Jamie Dornan doorbrak als acteur, verdiende hij zijn brood vooral met modellenwerk. En de kunst van zwoel in de lens kijken heeft hij duidelijk nog in de vingers. Samen met het Nederlandse model Birgit Kos is hij te zien in de nieuwe campagne voor The Scent parfums van Hugo Boss.

"In mijn ogen staat Boss voor verfijning, mannelijkheid en elegantie", reageert Dornan in een persbericht. "Daarom ben ik ook in de wolken om deel uit te maken van de Boss-familie als de nieuwe ambassadeur." Daarmee stapt hij in de voetsporen van onder meer Gerard Butler, Ryan Reynolds en Chris Hemsworth. Het parfum ligt vanaf september in de winkel.

Revealed: Jamie Dornan and @birgitkos take the leading roles in our new BOSS The Scent campaign #BOSStheScent #fragrance Een foto die is geplaatst door null (@boss) op 01 aug 2018 om 17:01 CEST

{ #jamiedornan #hugoboss } Een foto die is geplaatst door null (@_jamie_dornan_) op 01 aug 2018 om 17:24 CEST