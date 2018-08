Ja, Meghan Markle's outfits zijn ook draagbaar voor de gewone vrouw Margo Verhasselt

07 augustus 2018

08u01 0 Style Het verhaal achter een garderobe van zo'n 10.000 euro per dag? Simpele lijnen en een goede doorgronde stijl. De meest besproken kledingkast van het jaar? U raadt het al. Dat is die van de kersverse bruid van Prins Harry: Meghan Markle, de vrouw die collecties in slag en wip doet uitverkopen.

Van Ralph Lauren tot Givenchy, de hertogin van Sussex weet wat mooi is en goed zit. Wat Meghan draagt wordt gesmaakt en iedereen lijkt de ex-actrice tegenwoordig op een piëdestal te plaatsen wanneer het op haar outfitkeuzes aankomt. Is het moeilijk om haar stijl te evenaren? Helemaal niet. "Meghan draagt eigenlijk bijna altijd dezelfde lijnen. De Duchess kiest steevast voor strakke lijnen, een boothals, een kleur of een kalme print, die ze meestal dan nog afblokt met een simpele blazer," legt Demet Karatas, styliste bij Zalon ons uit.

De outfits van Meghan zijn haast voorspelbaar geworden. Ze kiest bijna altijd voor een pump met spitse neus en op een casual evenement verschijnt ze waarschijnlijk in blauw. Maar af en toe verbaast ze en komt ze toe in een ripped jeans.

"Meghan maakte de overstap tussen Hollywood en Engeland, dat is ook het verschil dat je ziet met schoonzus Kate. Ik zou durven zeggen dat zij ook iets eleganter is. Meghan is hipper en geeft haar eigen draai aan het protocol."

Overzee verhuizen was geen slechte stap voor Meghan, voor haar huwelijk met Harry was Meghan vrijwel onbekend op de moderadar. "Nu zien we een zeer stijlvolle vrouw. Haar outfits uit Hollywood zijn een beetje vergelijkbaar met die van Kim Kardashian, strak en toch diep gedecolleteerd. Ze is nu veel Europeser."

Demet bevestigt dat de outfits van Markle erg draagbaar zijn. "Haar jurkjes zijn altijd mooi getailleerd en erg flatterend, je kan ze zo aantrekken voor een feestje of om naar je werk te gaan." Wil je de outfits van Meghan toch nog nét een tikkeltje meer casual maken? Combineer ze dan met een trendy item waar je je goed in voelt, zoals bijvoorbeeld een jeansvest en leuke loafers. "Zo maak je iets heel glamoureus erg alledaags en toch mooi," tipt Demet.