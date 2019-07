Exclusief voor abonnees Ja, dit is persoonlijk: de nieuwste cosmetica is made-to-measure Sophie Vereycken

13 juli 2019

17u45

De juiste huidverzorging is als de perfecte jeansbroek: even gegeerd als onvindbaar. Tenzij je net zoals in de mode voor 'made-to-measure' gaat. En dat is minder futuristisch dan je denkt.

Experiment: zet een timer, stap een parfumerie binnen en pik er zo snel mogelijk de crème uit die het beste bij jouw huid past. Hoelang was je binnen? Vijf minuten? Vijfentwintig? Of stapte je pas een uur later verdwaasd weer buiten, zonder dagcrème, maar eindeloos veel mogelijkheden rijker? Wellicht het laatste, want met elk winkelrek dat een overdaad aan verschillende potjes en smeersels herbergt, is het lastig kiezen. De eindeloze zoektocht naar de juiste verzorging kan inderdaad erg frustrerend zijn, beaamt Barbara Geusens, doctor in de dermatologie. “De markt is ondertussen zo verzadigd dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Een hooiberg die bovendien niet alleen uit eindeloos veel producten bestaat, maar ook zó veel fantastische claims en mooie beloften doet dat we niet meer weten wie of wat we nog moeten geloven. Er worden aan zo’n snel tempo nieuwe producten gelanceerd dat die oogcrème waar je vorige maand nog een fortuin voor neertelde, ondertussen alweer achterhaald is. Op die manier sturen merken onbewust de boodschap de wereld in dat de producten die ze onlangs nog aanprezen als zijnde de nieuwe revelatie, dat bij nader inzien toch niet waren. Tel daarbij op dat we overal een ander advies en andere producten aangeraden krijgen, en het is geen wonder dat we steeds kritischer worden.”

