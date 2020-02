J.Lo lanceert schoenen- en tassencollectie NA

14 februari 2020

Jennifer Lopez (50) is een bezige bij. Haar overweldigende show op de Super Bowl is nog maar net verteerd, en nu heeft de zangeres alweer groot nieuws. J.Lo gaat immers samenwerken met Desinger Shoe Warehouse (DSW) voor een nieuwe schoenen- en tassencollectie.

“Mijn carrière heeft zoveel facetten en dat wilde ik samen met DSW in mijn collectie naar voren brengen”, aldus J.Lo. De mosterd voor haar nieuwe collecties haalde ze bij de steden die voor haar het allerbelangrijkst zijn. “Deze collectie vertegenwoordigt drie steden die zo’n belangrijk onderdeel zijn geworden van wie ik ben: New York, Los Angeles en Miami”, vertelde ze verder over de release.

“Zo brengen we een mix van de streetstyle van New York, wat oude Hollywood-glamour uit L.A. en de levendigheid van Miami. Met de collectie hoop ik dat mensen meerdere kanten van zichzelf kunnen vinden en tonen, terwijl ze trouw blijven aan hun meest authentieke zelf.”

De schoenencollectie, die dit voorjaar gelanceerd wordt, omvat een scala aan stijlen, zoals torenhoge hakken, sneakers en enkellaarsjes. De inspiratie uit de steden is te zien in de details op de schoenen, waaronder studs, gedurfde kleuren, dierenprints en kristallen versieringen.

Naast de schoenencollectie, brengt J.Lo ook een handtassencollectie uit die ietsje na de lente in de winkels zal hangen.

Het is niet de eerste keer dat J.Lo een schoenencollectie uitbrengt. Eerder werkte ze al samen met Titan Industries en Guiseppe Zanotti.

De schoenencollectie zal vanaf de lente verkrijgbaar zijn in Desinger Shoe Warehouse-winkels en online.