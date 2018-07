J'adore Dior: luxemerk pakt uit met vernieuwde boetiek in Brussel David Devriendt

03 juli 2018

21u44 0 Style Met het festivalseizoen in volle gang zijn accessoires om je outfit te pimpen een hoofdzaak. Wist je dat ook Dior betaalbare stuks heeft die helemaal die sfeer uitstralen? Voor 200 euro heb je al een statement piece. Eén adres: hun pas vernieuwde boetiek in Brussel.

Acht maanden hebben ze eraan gewerkt, maar wat een pareltje is de tot in de puntjes gerenoveerde boetiek van Dior geworden. Verspreid over drie verdiepingen – beneden de accessoires zoals de bekende Lady Dior-handtas, op het tweede de prêt-à-porter en bovenaan de private room voor vipklanten mét terras – is subtiele luxe de overheersende mood in het prestigieuze pand. Deze keer nam niet de bekende binnenhuisarchitect Peter Marino de inrichting voor zijn rekening, maar het in-house team van Dior zelf. Het resultaat: minder blingbling en meer huiselijkheid, dankzij warme kleuren als taupe en rijke stoffen zoals fluweel. De shop in de Brusselse Waterloolaan is de eerste die een hele restyling kreeg, alle andere panden in de rest van de wereld volgen nog.

Accessoirehemel

Als kunstwerkjes, zo staan de accessoires uitgestald op hun glanzende schappen. Een droom voor elke vrouw. Alle klassiekers staan er, van de Lady Dior (de favoriet van prinses Diana) tot de J'adore Dior-kitten heel met wit lint die dit seizoen zo populair was en ook vaak (en minder goed) gekopieerd werd door andere merken. De zomercollectie vind je er niet meer, alles is nu van het prefall-seizoen, de voorbode op het echte herfstseizoen. Opvallend veel metallics – een goudkleurige Lady Dior, why not? – en lage hakken. Het is zoeken naar een stiletto. How low can you go? Als het van Dior afhangt, pretty low, dus.

Supercool zijn de betaalbare juwelen met een hoog festivalgehalte, chokers, oorbellen, armbandjes, en kettingen, bezaaid met sterretjes, hartjes en logo's. Ideaal voor op Tomorrowland, WeCanDance of een van de vele andere festivals en concerten deze zomer.

Online

Is Brussel voor jou te ver? Of toch nog een grote drempel om zo'n high-level boetiek binnen te stappen? De oplossing is simpel: sinds vorige maand heeft Dior ook een webshop. Bestel je favoriete stuk(s) en maximaal vijf dagen later wordt je pakje geleverd. Dát is pas luxe.

Dior, Waterloo 61, 1000 Brussel