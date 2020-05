Italiaanse modemerken pikken de draad weer op Margo Verhasselt

01 mei 2020

11u08 0 Style In maart deelde de pandemie rake klappen uit in Italië waardoor het land volledig in lockdown ging. Dit had ook een grote impact op een van Italië’s grootste industrieën: de mode. Het land staat immers bekend voor hun luxehuizen en die sloten stuk voor stuk de deuren. Maar er komt eindelijk terug goed nieuws: fabrieken en andere faciliteiten heropenen stilaan.

Prada kondigde donderdag aan dat ze op enkele plaatsen terug aan de slag gingen. Zo hervatte 300 werknemers het werk in Toscane op 20 april. Op die manier kon voor het eerst in twee maanden ‘terug gekeken worden naar nieuwe prototypes voor collecties’, volgens een persbericht. Daarna volgden hun fabrieken in Umbrië, Marche en Venetië waarna zelfs opnieuw workshops gegeven werden in het hoofdkwartier in Milaan.

Het modehuis benadrukt dat ze bij de heropeningen rekening hielden met voorzorgsmaatregelen om de gezondheid van hun werknemers te garanderen. De werknemers werken minder lange dagen en dragen handschoenen en mondmaskers. “We legden ons oor te luister bij gezondheidsinstellingen en specialisten van farmaceutische bedrijven om te kijken welke medische technologie we nu ter beschikking hebben”, vertelt CEO Patrizo Bertelli. “Dankzij deze maatregelen kunnen we nu onze productie in Toscane herstarten. We kijken ernaar uit om het protocol uit te breiden en verder te zetten in andere regio’s.”

Ook bij Gucci gingen ze opnieuw aan het werk. Zij openden hun ArtLab, eveneens een plek waar prototypes voor collecties gemaakt worden.

De lockdown in Italië eindigt officieel op 3 mei.