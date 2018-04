Italiaans modelabel slaat de bal mis met een ‘kolonisatie’-collectie Timon Van Mechelen

10 april 2018

09u49 2 Style Big Uncle, een Italiaanse modemerk voor heren, ligt onder vuur omdat hun nieuwe lente- en zomercollectie geïnspireerd is door … kolonisatie. Zelf ontkennen ze een ‘historisch bloederige periode vol wreedheden’ te ondersteunen, al komt dat niet bepaald geloofwaardig over aangezien de collectie niet alleen de naam ‘kolonisatie’ draagt, maar ook letterlijk truien en T-shirts verkoop met het woord op afgedrukt.

Of ze kennen de geschiedenis niet, of ze geloven erin dat slechte reclame ook goede reclame is. Want waar modeketen H&M onlangs nog in een storm van kritiek terecht kwam door een reclamefoto waarop een zwart jongetje een trui met het opschrift “coolest monkey in the jungle” draagt, gaat Big Uncle nu bewust nog een stapje verder. Het herenlabel dat gevestigd is in Milaan, liet zich voor hun laatste nieuwe collectie namelijk inspireren door kolonisatie.

De collectie genaamd ‘COLONIAL DEAL’ omschrijven ze zelf als ‘Een korte en intense periode in het westen om de stijl die werd gedragen tijdens de kolonisatie te begrijpen’. Aan die onbegrijpelijke beschrijving voegen ze nog toe dat ze ruwe stoffen zoals linnen hebben gebruikt die de droge huid moet weerspiegelen van de slachtoffers die veel tijd in de zon hebben doorgebracht.

Flagrant racisme en rassenscheiding, verkrachtingen, moorden, de koloniale periode roept niet bepaald positieve herinneringen op. Dat Big Uncle dan ook nog eens een blank en blond model laat poseren in de truien met ‘kolonisatie’ op, draagt alleen maar bij aan het onbegrip dat hun collectie oproept. De 23-jarige schrijfster Mireille Harper startte zelfs een petitie op om de collectie uit de handel te halen. Volgens haar zet de collectie “de erfenis van racisme, discriminatie, sociale ongelijkheid en armoede voort die kolonisatie gecreëerd heeft”. Gerenommeerde magazines als Dazed & Confused en Paper Magazine omschrijven de collectie als “walgelijk” en “om misselijk van te worden”.

In een reactie aan Harper, lieten de twee ontwerpers van Big Uncle weten dat klanten “erover moeten nadenken” en dat hun collectie “postmodern” is. Wederom een uitleg die nogal weinigzeggend is. Volgens Harper tonen “zowel de ontwerpers als hun kledingmerk geen enkele intentie om racisme, vooroordelen of discriminatie tegen te gaan en lijken ze dit gewoon te bekijken als een handige publiciteitsstunt.”