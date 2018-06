Isabel Marant lanceert eerste make-upcollectie Liesbeth De Corte

15 juni 2018

08u21 0 Style Is het jouw droom om als een echte parisienne door de straten te flaneren? Dan wordt dat binnenkort nog een tikkeltje gemakkelijker. Isabel Marant - die één en al Franse chique uitademt - is van plan om een make-uplijn uit te brengen.

De Franse modeontwerpster werkt daarvoor samen met L’Oréal Paris. Je kan je verwachten aan een capsulecollectie, met een vijftal producten voor je lippen, ogen en wangen. Meer is er voorlopig nog niet geweten.

Het is al de tweede keer dat L'Oréal Paris in zee gaat met een designer. Vorig jaar nog bracht het cosmeticamerk een limited edition beauty-lijn uit met Olivier Rousteing, de topontwerper van Balmain.

"Mijn plan is om een aantal noodzakelijke producten uit te brengen die je altijd in je tas hebt zitten en onderweg kan gebruiken", vertelt Marant aan WWD. "Perfect voor het 'Isabel Marant'-meisje, dat er overdag heel natuurlijk bijloopt, maar 's avonds geen tijd heeft om eerst nog een pitstop thuis te maken voor ze een avondje uitgaat. Daarom is het de bedoeling dat je drie of vier producten hebt die je in een wip een andere uitstraling geven."

Dat idee past helemaal bij de bohémien Parijse stijl van Isabel Marant, waar zelfs sterren als Beyoncé, Gwyneth Paltrow en Kendall Jenner voor in zwijm vallen. Sta je te trappelen om de hele collectie in huis te halen? Dan zal je toch nog even geduld moeten uitoefenen, want pas op 19 september vindt de pre-lancering online plaats. Vanaf 27 september is de lijn ook wereldwijd te koop, via de webshops en winkels van L'Oréal én in de winkels van Isabel Marant.