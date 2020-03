Isabel Marant gaat ook brillen maken LDC

12 maart 2020

07u40 0 Style Isabel Marant staat al jarenlang bekend om haar moderne maar nonchalante stijl. Nu richt ze haar pijlen op een nieuwe markt: de Française gaat ook brillen ontwerpen. Ze gaat daarvoor samenwerken met Safilo, een Italiaans bedrijf dat monturen en brillen produceert.

Isabel Marant gaat in zee met Safilo, zo maken de twee labels bekend. Ze zien de toekomst alvast rooskleurig, want ze hebben een samenwerkingscontract van maar liefst tien jaar getekend. In eerste instantie zal het Italiaanse bedrijf brillen ontwerpen voor het modehuis. Het gaat dan zowel om zonnebrillen als optische brillen. Het eerste resultaat van die samenwerking zal gepresenteerd worden tijdens de lente-zomercollectie 2021 van Isabel Marant.

“Ik was al een tijdje op zoek naar een partner die mijn modevisie kan vertalen naar een accessoire dat typerend is voor deze tijd”, zo laat de Franse mode-ontwerpster nog weten. Ook Angelo Trocchia, CEO van Safilo, is in de wolken. “We zijn superblij dat we een van de coolste Franse designermerken aan ons portfolio kunnen toevoegen.”

Het Italiaanse Safilo werd in 1934 opgericht. Het is niet de eerste keer dat het de handen ineen slaat met een prestigieus modehuis. Eerder ontwierp het ook al brillen voor Dior, Fendi, BOSS, Givenchy, Missoni en Tommy Hilfiger.