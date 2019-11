Is zelf aan de slag gaan met gellak een goed idee? Wij vroegen het aan de nagelstyliste Valérie Wauters

19 november 2019

17u03 0 Style Waar we vroeger massaal richting de nagelstudio trokken voor de perfecte manicure, gaan we vandaag de dag steeds vaker zelf aan de slag met gellak in de hoop zo enkele euro’s uit te sparen. Maar is al dat ge’DIY wel een goed idee? En hoe schadelijk is het voor je nagels?

Wij staken ons licht op bij nagelstyliste Elke Tuteleers, die nagelstudio/groothandel Polished in Heist op den Berg uitbaat en daarnaast ook trainingen geeft over alles wat met nagelverzorging te maken heeft.

Nagellak, gellak, gelnagels, acrylnagels. Het is makkelijk om de weg een beetje kwijt te raken in de wereld van de nagelverzorging. Kan je vertellen waar het verschil zit tussen al deze opties?

Elke: “Een gelpolish of gellak bekijk je best als een soort van nagellak die veel sneller droog is dan een normale lak en die veel langer blijft zitten. Een gellak droogt niet zoals een klassieke nagellak aan de lucht, maar hardt uit onder een UV-lamp. Een ander verschil is natuurlijk ook de houdbaarheid van een gellak. Een gelpolish blijft makkelijk twee à drie weken mooi, terwijl dat met nagellak meestal maar enkele dagen is. Mensen die van zichzelf sterke nagels hebben raad ik dan ook aan om voor een gellak te kiezen. Dat is namelijk goedkoper en minder tijdrovend als de derde optie: gelnagels. Wie voor gelnagels kiest, mag zich verwachten aan extra stevigheid en meer mogelijkheden: zo kan je er je nagels mee verlengen en kan je ze voorzien van een mooi design. Voor de klant is er verder trouwens niet veel extra verschil tussen gelnagels en acrylnagels. Daar zit het verschil immers vooral in de manier waarop de nagelstyliste het product moet aanbrengen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Er zijn momenteel heel wat DIY-kits op de markt om zelf aan de slag te gaan, maar is dat ook een goed idee?

Elke: “Er bestaan hier heel wat fabels over, maar wat me vooral van het hart moet is dat je echt geen nagellak of nagelproducten moet bestellen op sites als Aliexpress. In China gelden er heel andere voorschriften waaraan schoonheidsproducten voldoen, en die zijn vaak minder streng dan in ons land. Je weet bij zulke producten dus niet wat je op je nagels smeert, en of dit ze al dan niet zal beschadigen.”

Stel, je wil toch zelf aan de slag gaan, waar moet je dan op letten?

Elke: “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: weet waar je mee bezig bent. Als dat niet het geval is, kan je je nagels immers in een mum van tijd beschadigen. Wie zelf met gellak aan de slag wil, volgt daarom best eerst een cursus bij een professionele nagelstudio of -styliste. Zo’n cursus neemt trouwens echt geen weken in beslag: op een uurtje of drie maken de meeste nagelstylistes je al wegwijs in de wereld van de gellak. Vooral de manier waarop zo’n gellak moet verwijderd worden is daarbij een belangrijk punt. Een gelpolish is immers gemaakt om zo goed mogelijk aan de natuurlijke nagel te hechten, waardoor je die echt wel kunt beschadigen of verzwakken als je hem op een verkeerde manier verwijdert. Doe je het wél op de juiste manier, dan is er helemaal niets aan de hand en zijn je nagels na het verwijderen van de gel nog net zo gezond als ervoor. Beschadiging ontstaat namelijk door het gebruik van slechte producten, een slechte applicatie of het verkeerd verwijderen. Zijn deze drie punten wel in orde, dan zijn alle vormen van kunstnagels veilig voor je eigen nagels.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Kan je zelf je gellak verwijderen? En hoe doe je dat op een verantwoorde en nagelvriendelijke manier?

Elke: “Dat kan zeker, maar begin vooral niet met eraan te prullen om zo het goedje eraf te trekken, want dat is om problemen vragen. Verder is het al dan niet makkelijk zelf kunnen verwijderen van een gellak afhankelijk van de producten die gebruikt werden. Tegenwoordig werken veel nagelsalons en -stylistes met een zogenaamde rubber base. Dat is een basis die extra stevigheid geeft en ook voor een betere hechting zorgt. Nadeel is wel dat deze helemaal niet makkelijk afweekbaar is en er dus best wordt afgefreesd door een nagelstyliste die weet waarmee ze bezig is. Werd er een andere basis gebruikt, dan kan je deze afweken met een product op basis van aceton. Weet wel dat dit een omslachtig taakje is dat best wat tijd in beslag neemt. Bovendien moet je nadat je je gellak hebt afgeweekt dagelijks nagelriemolie en handcrème gebruiken om je nagels en nagelriemen goed gehydrateerd te houden en zo beschadiging te voorkomen. Kort gezegd: je kan gellak zelf verwijderen, maar echt aanraden doe ik het niet.”