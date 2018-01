Is jouw make-up vervallen? Zo kom je erachter Birte Govarts & Sophie Vereycken

29 januari 2018

15u01 0 Style Hoe lang gebruik je jouw favoriete lipstick al? En hoeveel maanden zit die mascara al in je toilettasje? Juist ja. Hoog tijd om eens grote kuis te houden, en dankzij onze checklist weet je meteen welk product sito presto richting vuilnisbak mag.

We weten hoeveel je van die ene koraalkleurige lipstick uit je collectie houdt, maar na drie jaar is het écht wel tijd om afscheid te nemen. Het kan verleidelijk zijn om make-up bij te houden, maar slim is het niet. Je favoriete producten hebben immers - net als voeding - een houdbaarheidsdatum.

Als je die niet respecteert, kunnen de producten in kwestie een verzamelplaats van bacteriën worden en vertrouw ons ... het laatste wat je wil is die op je gezicht smeren. Er is echter geen reden tot paniek, want dankzij onze gids weet je binnen de kortste keren welke mascara's en lipsticks je best weggooit en welke je met een gerust hart nog een tijdje kan gebruiken.



Om te beginnen enkele nuttige tips:

- Hoe meer vocht er in een product zit, hoe sneller je het moet weggooien. Poeders zijn dus veel langer houdbaar dan mascara's en foundations.

- De termijn om een product op te gebruiken begint pas te lopen zodra je het opent en niét wanneer je het koopt.

- Heb je een product geopend? Schrijf de datum waarop je dat deed dan met een permanente stift op de verpakking.

- Deel make-up niet met vriendinnen.

- Stel je producten niet bloot aan extreme temperaturen.

- De basisregel? Als je je niet meer kan herinneren wanneer je een product gekocht hebt, is het tijd om het weg te gooien.

Potloden (3 maand tot 3 jaar houdbaar)

Goed nieuws: oog- en wenkbrauwpotloden en eyeliners zijn vrij lang houdbaar omdat je ze kan slijpen en dus regelmatig met een schone lei begint. Dat betekent echter niet dat je ze eindeloos kan blijven gebruiken. Droogt een potlood uit en blijf je vaak haperen tijdens het aanbrengen? Dan is het hoog tijd om het weg te gooien. Heb je een vloeibare eyeliner? Dan moet die iets vroeger in de vuilnisbak.

Wat zijn de tekenen? Zit er een witte waas over het potlood die je niet wegkrijgt door de slijpen? Dan is het hoog tijd voor een nieuw exemplaar.

Zo verleng je de levensduur: maak de punt van het potlood na elk gebruik schoon door er met een watje en wat reinigingsproduct over te wrijven.

Lippenstiften (1 tot 2 jaar houdbaar)

Aangezien je lipsticks en -glosses op je mond smeert, is het een goed idee om ze jaarlijks te vervangen. Ze bevatten dan wel parabenen, essentiële oliën en vitaminen om bacteriën te bestrijden, die verliezen na ongeveer een jaar stilaan hun werking.

Wat zijn de tekenen? Zie je vochtdruppeltjes verschijnen, zit er een luchtje aan (letterlijk) of is de textuur droger dan anders? Tijd om afscheid te nemen.

Zo verleng je de levensduur: Door lipsticks op een koele en droge plaats te bewaren, hou je de ingrediënten langer intact. Een kleurtje dat je lange tijd niet gebruikt (zoals een typsiche seizoensgebonden tint) zet je dus best in de koelkast. Eerlijk waar.

Foundation en concealer (1 tot 2 jaar houdbaar)

Bacteriën houden van deze producten, zéker als ze niet in een verpakking met pompje zitten. Als je foundation of concealer van geur, kleur of structuur is veranderd, is het tijd om afscheid te nemen. Doe je dat niet, loop je het risico dat je irritaties of puisten krijgt.

Wat zijn de tekenen? Verzamelt de olie zich bovenaan en wordt je foundation of concealer dikker van consistentie? Merk je dat het product vlekkerig aanbrengt? Dan is het einde nabij.

Zo verleng je de levensduur: Net als bij je lipsticks geef je die zomer- of winterkleur best een plekje in de koelkast. Wat ook helpt is regelmatig even schudden, zodat de ingrediënten gemengd worden. Zorg ook dat je kwasten steeds schoon zijn om te vermijden dat je foundation in contact komt met bacteriën.

Poeders (2 jaar houdbaar)

Foundations, blushes, bronzers en oogschaduw in poedervorm zijn lang houdbaar omdat ze - zoals hierboven vermeld - weinig vocht bevatten.

Wat zijn de tekenen? Merk je dat er een soort van hard korstje over je poeder heen ligt, waardoor er geen kleur of product meer vanaf komt? Dat komt omdat de haartjes van je kwast vaak oliën bevatten die afkomstig zijn van vloeibare producten, zoals je foundation. Die komen vervolgens in contact met het poeder en zorgen zo voor dat harde laagje.

Zo verleng je de levensduur: Zorg ervoor dat het doosje steeds goed gesloten is, zodat het product niet kan verkleuren. En probeer erg vette foundations of concealers te vermijden. Gebruik ook steeds een schone kwast.

Mascara en vloeibare eyeliner (3 tot 6 maanden houdbaar)

Bij deze producten is het extra belangrijk om goed op de houdbaarheidsdatum te letten, want je ogen zijn enorm gevoelig. Een 'vervallen' mascara of eyeliner gebruiken kan roodheid, jeuk en zelfs infecties veroorzaken.

Wat zijn de tekenen? Bij een vreemde geur keil je de tube best meteen bij het huisvuil, maar over het algemeen doe je die mascara best na 6 maanden de deur uit.

Zo verleng je de levensduur: Ga niet met de borstel van je mascara in de tube 'pompen', zo droog je het product sneller uit en verzamel je meer bacteriën in de verpakking.