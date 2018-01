Is jouw dagcrème ook zo snel op? Je gebruikt waarschijnlijk te veel Sophie Vereycken

13u02 0 Thinkstock Style In de winter kan onze huid wel wat meer gebruiken: die gure wind en snijdende koude leveren ons naast een rothumeur ook koude neuzen, kapotte lippen en droge wangen op. Al betekent dat niet dat je ook effectief méér moet smeren. Integendeel, we gebruiken vaak te veel product, waardoor we die dure crèmes sneller opnieuw moeten kopen. Zonde.

* REINIGING

Of je nu een een gel, melk of crème gebruikt: de hoeveelheid blijft altijd ongeveer hetzelfde. Met een drupje ter grootte van een bosbes heb je voldoende voor een gereinigde huid. Reinig jij liever twee keer na elkaar? Gebruik dan gewoon twee keer een halve hoeveelheid.

* SCRUB

Wie een scrub met een grove korrel gebruikt, schept ongeveer de grootte van een framboos uit het potje. Let wel op: meer dan twee keer scrubben per week is niet nodig.

* SERUM

Serums zitten vaak boordevol actieve ingrediënten, wat het vaak tot dure producten maakt. Je wil er dan ook liefst zo weinig mogelijk van verspillen. Net omdat serums zo geconcentreerd zijn, heb je met een erwtje product al meer dan voldoende.

* DAG- EN NACHTCRÈME

Niets dat zo verandert en vernieuwt als de technologieën achter huidverzorging. Er zitten tegenwoordig dan ook steeds meer actieve ingrediënten in je crèmes. Een beetje dag- of nachtcrème ter grootte van een amandel is dan ook precies wat je huid nodig heeft. Ja, ook in de winter.

* OOGCRÈME

Wedden dat je minder oogcrème nodig hebt dan je dacht? Per oog een drupje ter grootte van een zonnebloempit verlost je al van de meest hardnekkig wallen. Dat komt omdat oogcrèmes zo geformuleerd worden dat ze diep in de huid doordringen. Merk je dat er een vettig laagje op de huid blijft liggen? Dan heb je te veel gebruikt.