Is je huid droog of gedehydrateerd? Er bestaat wel degelijk een verschil

Valérie Wauters

02 februari 2019

13u57

Is je huid droog of gedehydrateerd? Het is belangrijk dat je - zeker tijdens deze koude wintermaanden - het verschil weet, zodat je je huid de juiste verzorging kan geven.

Om te beginnen is het belangrijk om weten dat er een wereld van verschil bestaat tussen huidtype en huidaandoening. Je huidtype heb je te danken aan je genen. Met andere woorden: je wordt geboren met een huid die vettig, droog, gecombineerd of normaal is. Huidaandoeningen zijn dan weer de problemen die voorvloeien uit je huidtype of de verkeerde verzorging van je huid. Een huidaandoening kan je bovendien corrigeren door de huid op de juiste manier te behandelen. Acne, dehydratatie, ontstekingen, roodhuiden, een doffe teint en fijne lijntjes zijn allemaal voorbeelden van huidaandoeningen.

Een droge huid is dus niet noodzakelijk gedehydrateerd, en het wil niet zeggen omdat je een vette huid hebt, dat deze geen droge plekjes kan vertonen. Wist je trouwens dat een extreem vettige huid vaak een teken is van dehydratatie? Een gedehydrateerde huid mist water. Wanneer de vette huid dus droog is, zal ze meer olie produceren, in een poging zichzelf te corrigeren. Dit kan niet alleen leiden tot puistjes en ontstekingen, maar ook tot vergrote poriën en een vettige teint die moeilijk te matteren is.

Exfoliëren & smeren

Hoewel een droge huid een huidtype is, is het heel goed mogelijk dat een droge huid gedehydrateerd is. Op zo’n moment naar een zure exfoliant grijpen lijkt dan ook geen goed idee, omdat deze de huid schijnbaar alleen maar meer zou uitdrogen. Toch is het omgekeerde waar. Het is namelijk moeilijk voor vochtinbrengende ingrediënten om hun werk optimaal uit te voeren, als ze eerst door een laag dode huidcellen heen moeten. In tegenstelling tot wat je misschien denkt, droogt zo’n exfoliant je huid helemaal niet uit, maar bevat hij ingrediënten die helpen om het vocht vast te houden in de huid, waardoor deze beter gehydrateerd raakt.

Let er daarnaast ook zeker op dat je de juiste textuur kiest voor je dag- of nachtcrème. Een rijke crème gebruik je best op een droge huid. Een vette huid doet het beter met een andere textuur, zoals een gel.