Is je huid droog of eerder gedehydrateerd? Zo zie je het verschil

Sophie Vereycken

Nu het buiten kouder wordt, krijgen ook steeds meer mensen last van trekkerige wangen, droge plekjes en rode vlekken. Maar betekent dat ook automatisch dat je een droge huid hebt?

Een droge en gedehydrateerde huid worden erg vaak met elkaar verward. Niet verwonderlijk, want de symptomen zijn quasi dezelfde: een trekkerig gevoel, een dof en grauw uiterlijk met hier en daar zelfs droge plekjes en droogtelijntjes. En toch is het belangrijk om het onderscheid tussen de twee te maken, net om het probleem juist aan te kunnen pakken.

Hoe herken je een droge huid?

Een droge huid heeft voornamelijk te weinig talg. Dat is geen tijdelijk verschijnsel, maar eerder een permanent huidtype. Om te bepalen of je een droge huid hebt, kijk je best eens goed in de spiegel. Heb je droogtelijntjes? Ziet de huid er ruw en een beetje leerachtig uit? Dan is de kans groot dat je een droge huid hebt. Een ander teken zijn een droge en schilferige hoofdhuid en droge handen.

Wat doe je eraan? Een snelle oplossing is er niet, maar je kan de symptomen wel verminderen. Blijf weg van reinigers met een gelstructuur, maar kies eerder voor een zachte reinigende melk of olie. Verder zoek je best naar voedende ingrediënten zoals plantaardige oliën en rijke crèmes, die nemen zo weinig mogelijk vet weg, en geven het zelfs een beetje terug aan de huid. Ook voedingssupplementen die rijk zijn aan omega 3-vetten, kunnen helpen bij een droge huid.

Hoe herken je een gedehydrateerde huid?

Een gedehydrateerde huid lijkt erg op een droge huid. Het verschil is dat dit een tijdelijk verschijnsel is in plaats van een permanent huidtype. Iedereen kan een gedehydrateerde huid krijgen, ook mensen met een vette of gecombineerde huid. Een gedehydrateerde huid heeft dus geen tekort aan talg, maar aan water. Net daarom wordt het ook wel eens een vochtarme huid genoemd. Het resultaat is dat de huid er grauw en dof uitziet, met veel droogtelijntjes. Hoe zie je dan het verschil met een droge huid? Een vochtarme huid is voornamelijk droog op de wangen, terwijl de T-zone (neus, kin en voorhoofd) vaak iets vetter is. Ook heb je sneller last van onzuiverheden dan bij een droge huid.

Wat doe je eraan? Een gedehydrateerde huid heeft vaak te maken met het wisselen van de seizoenen. Het koudere weer tast je huidbarrière aan, maar ook te weinig slaap en stress kunnen een rol spelen. Ga je huid dus zeker niet te agressief behandelen, want dat kan de huidbarrière namelijk nog meer beschadigen. Geen agressieve scrubs dus, maar exfolieer je huid met hyaluronzuur. Ook een serum op basis collageen en een waterspray kunnen het trekkerige gevoel wat verzachten, en je huid weer meer leven geven. Een rijke crème op de wangen geeft je huid dan weer wat meer soepelheid. En vergeet natuurlijk niet voldoende water te drinken!