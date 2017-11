Is het een riem of een rokje? Asos verkoopt ‘extreme minirok’ voor 65 euro Timon Van Mechelen

11u07 3 asos.com Het rokje in kwestie. Style Er zijn minirokjes en er zijn minirokjes die zo kort zijn dat ze niet eens meer in de categorie rokjes passen. De Britse webshop Asos verkoopt een exemplaar dat ze omschrijven als een ‘extreme minirok’ en die zorgt voor heel wat vertier op sociale media.

Het is niet de eerste keer dat de Britse webshop Asos de media haalt met opvallende kledingitems. Zo was er onlangs nog de choker voor mannen die het internet in rep en roer zette, de jeansbroek zonder achterkant, een string met de hoorn van een eenhoorn aan de voorkant en nu dus ook een jeansrokje dat wel héél erg kort is.

Het minirokje in kwestie is van het Britse label ‘Jaded London’, dat volgens de omschrijving op Asos gedragen wordt door Beyoncé. Het merk beschrijft het onding zelf als “extreme minirok, met een nauw aansluitende pasvorm”. Het kost 64,86 euro en doet ons denken aan de rokjes die Britney Spears en Mariah Carey droegen begin jaren 2000. Ondertussen zijn we 17 jaar verder, en mag deze trend als het van ons afhangt mooi in de jaren 2000 achterblijven. Mensen op Twitter lijken daar alvast hetzelfde over te denken.

Wtf is this.. 🤓😂 @ASOS pic.twitter.com/VO0aqDNUd8 Leah Allen(@ leahallen2214) link

ASOS wtf pic.twitter.com/TqDAkKEaA4 Beth Cullen(@ bethcullenx) link