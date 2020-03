Is het een food of een real baby? Hilarische Instagramaccount neemt het op voor kinderloze dertigers

Nele Annemans

08 maart 2020

15u28 0 Style “Proficiat, voor wanneer is het?” Het is een vraag die veel vrouwen ongewild krijgen als iemand anders hun buikje spot. En dat vraag je beter niet. “Net zoals ik, hebben vrouwen vaak gewoon iets te veel hamburgers, donuts of kroketten gegeten”, vertelt fotografe Noortje Palmers. Samen met haar compagnon Jasper Declercq breekt ze daarom met haar nieuwe project een lans voor kinderloze dertigers.

Je herkent het vast wel, je liet je even volledig gaan in de frituur, pizzeria of tijdens je zondagse brunch en hupsakee: daar komt dat bolle eetbuikje piepen alsof je ruim 4 maanden zwanger bent. Op zich geen probleem, totdat iemand je doodleuk vraagt hoe ver je al bent.

En dat is ook het creatieve duo Noortje Palmers en Jasper Declercq niet ontgaan. Met hun nieuwe project nemen ze het op voor dertigers die nog geen kinderen hebben. “We merkten dat het eindejaar voor de gemiddelde kinderloze dertiger garant staat voor twee dingen: één eindeloos eetfestijn én de onvermijdelijke vraag: ‘En wanneer gaan jullie aan kinderen beginnen?’ Elk licht bollend buikje doet moeders met grootmoederwensen dan ook meteen denken dat het bingo is. Maar is het wel een baby? Zijn het niet gewoon die twee borden soep, de anderhalve tomate-crevettes, de extra grote portie kroketten en die twee stukjes taart die daar gezellig zitten?”

Die bollige verwarring ligt aan de oorzaak van talloze awkward moments. Dus bedachten Noortje en Jasper ‘Food baby or real baby’: een feestelijke fotoserie waarmee je je babyspottingskills kan trainen en op punt zetten. “Zo weet je meteen wanneer je ‘flinke baby!’ moet zeggen en wanneer je toch beter gaat voor ‘flinke kak!’”, lacht Noortje.

In totaal maakte het duo 15 foto’s die je vind op hun Instagrampagina @jasperandnoortje. Hier vind je alvast een voorproefje.

Met dit project zijn de twee niet aan hun proefstuk toe. Zo staken ze vorig jaar nog de draak met de blootgrens van Instagram door creatief gekadreerde borsten te posten. Bovendien zal ‘Food baby or real baby’ ook niet hun laatste project zijn. “We zijn volop bezig met iets voor de Antwerp Pride en rond de Vlaamse vlag”, vertelt Noortje nog een beetje geheimzinnig. Wij kijken er alvast naar uit!