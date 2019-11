Is er een koper gevonden voor Dr. Martens? Liesbeth De Corte

21 november 2019

14u00 0 Style Dr. Martens is al een tijdje op zoek naar een nieuwe koper. En met succes, als we de geruchtenmolen mogen geloven. Geen modereus, maar wel een Amerikaanse investeringsmaatschappij heeft blijkbaar zijn oog laten vallen op het iconische schoenenmerk.

Voor wie het in Keulen hoort donderden: de laarzen van Dr. Martens kwamen voor het eerst op de markt in de jaren 40. Destijds werden ze nog ontworpen door een Duitse legerarts, genaamd Klaus Märtens. Al snel werd het merk omarmd door arbeiders en later door allerlei subculturen, van punkers tot goths en skinheads.

Anno 2019 lijken de stoere boots populairder dan ooit. Quasi elke hippe vogel heeft wel een paar in z’n schoenenrek staan. Dat blijkt ook uit de groeicijfers van het voorbije jaar. Het bedrijf maakte 70% meer winst en had een omzetstijging van 30%. Als kers op de taart opende het label het voorbije jaar ook 20 nieuwe winkels wereldwijd.

Permira, de eigenaar van Dr. Martens, wil ten volle profiteren van dat succes. Vorige maand maakte de Britse holding bekend dat hij op zoek is naar een koper. En die lijkt Permira nu gevonden te hebben. Volgens persbureau Bloomberg toont de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle interesse in het label.

Hoeveel de onderneming zou kosten is nog niet duidelijk. Permira gaf een tijd geleden nog aan dat ze er een flinke duit voor willen krijgen: maar liefst € 1,3 miljard om precies te zijn. Een heel pak geld. Zeker als je weet dat Permira vorig jaar het schoenenmerk heeft gekocht voor € 340 miljoen. Ook is nog allerminst zeker dat Carlyle daadwerkelijk een bod zal uitbrengen.