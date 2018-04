Is een goedkope wollen of kasjmieren trui even goed van kwaliteit als een dure? Timon Van Mechelen

23 april 2018

17u44 0 Style Ooit waren kasjmier, mohair of wol exclusief, maar tegenwoordig koop je ook bij de grote modeketens items in deze luxe stoffen. Zijn de goedkope stuks even goed van kwaliteit of investeer je toch beter in een exemplaar met een hoger prijskaartje?

Voor een wollen trui betaal je bij H&M zo’n 39,99 euro, een kasjmieren trui kost bij Uniqlo 79,90 euro en in de solden zelfs maar 49,90 euro. Aan een muts van kasjmier ben je bij Zara dan weer € 45,95 kwijt. Bij luxemerken leg je voor gelijkaardige stuks in dezelfde stoffen makkelijk tien keer meer neer. Bestaat er zoiets als goedkopere en minderwaardige kasjmier en wol, of heeft het prijsverschil meer te maken met marketing en de merknaam?

Woltypes als kasjmier, mohair en angora zijn van nature dure materialen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld katoen is het dus helemaal niet zo gek dat je er meer voor betaalt. Het kan zelfs moeilijk anders. Grote ketens lossen dat op door wol te mixen met polyester of een andere kunststof, waardoor ze de prijs kunnen drukken. Een korte blik op de webshop van Mango leert ons bijvoorbeeld dat de meeste jassen amper 20% en vaak zelfs minder zuivere wol bevatten, terwijl ze wel worden benoemd als ‘wollen jas’. Als vanzelfsprekend vallen de voordelen van wolsoorten (denk ventilatie, duurzaamheid en lange levensduur, red.) hierdoor grotendeels weg.

Minder strenge selectie

En wat dan met bijvoorbeeld de kasjmieren truien van Uniqlo die wel gemaakt zijn van 100% kasjmier, maar spotgoedkoop zijn? Online research leert ons dat goedkopere kasjmier en andere woltypes meestal wel dezelfde herkomst hebben als hun duurdere varianten, maar toch minder goed van kwaliteit zijn omdat de selectie minder streng is. Bij kasjmier geldt bijvoorbeeld dat hoe langer de vezels zijn, hoe beter de kwaliteit is. Korte vezels wollen namelijk sneller op. Dure merken gebruiken doorgaans alleen lange vezels, ketens mixen korte en lange of gebruiken alleen korte vezels.

Daarnaast laten ketens de items ook vaak minder fijn breien, zodat er minder garen nodig zijn. Helaas zorgt dat er voor dat hun wollen of kasjmieren items een stuk minder warm aanvoelen. Dat ketens in veel grotere oplage aankopen, helpt natuurlijk ook om de prijs te drukken.