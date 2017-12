Is dit het mooiste meisje ter wereld? Haar 500.000 Instagramvolgers vinden van wel ND

Bron: Daily Mail 10 Instagram @anna_knyazeva_official . Style Amper zes is het Russische kindmodel Anastasia Knyazeva, maar met haar 500.000 volgers op Instagram geeft ze haar oudere collega's het nakijken. Van het succesvolle model wordt nu al gefluisterd dat ze het mooiste meisje ter wereld is, waarmee ze die titel overneemt van het Franse model Thylane Blondeau.

Felblauwe kijkers, donkerbruine haren en een poppengezichtje: het zesjarige kindmodel Anastasia Knyazeva wordt door volgers wereldwijd op haar Instagrampagina omschreven als 'het mooiste meisje ter wereld'. Op dat account post haar moeder foto's van haar, zowel gewone portretten als kiekjes achter de schermen tijdens fotoshoots. Het jonge meisje stond ondanks haar leeftijd al voor de lens voor verschillende Russische kledingmerken.

Друзья! Не забывайте про наш конкурс! Подробности смотрите в предыдущих постах. Свитер из нежнейшего кашемира от @chobikids Фото 📸 @varvarabychkova Een foto die is geplaatst door Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) op 14 nov 2017 om 18:41 CET

Met de titel "mooiste meisje ter wereld" treedt Anastasia in de voetsporen van het Franse model Thylane Blondeau, die intussen zestien is, maar tien jaar geleden als jongste model ooit in de Franse Vogue verscheen.

epa Het voormalige 'mooiste meisje ter wereld' Thylane Blondeau: links (6) en rechts (15).

Sommige fans suggereren zelfs dat Anastasia later wel eens het kroontje zou kunnen overnemen van het Russische model Irina Shayk, die in 2007 bekend werd als het gezicht van Intimissimi. Ondanks de vele positieve geluiden op Instagram, komt er toch komt ook kritiek op de foto's van het jonge kindmodel. Zo kunnen sommigen niet begrijpen dat de moeder van Anastasia haar nu al modellenwerk laat doen, en dat ze op zo'n jonge leeftijd al make-up draagt.