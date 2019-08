Is de flagshipstore definitief in het sukkelstraatje beland? Michiel Martin

09 augustus 2019

13u09

Bron: DeMorgen 0 Style Geen Karl Lagerfeld, Burberry of Tommy Hilfiger meer in de Antwerpse Schuttershofstraat. Zelfs de meest prestigieuze winkelstraten in ons land ontsnappen niet aan commerciële leegstand. Waarom wringt het schoentje nu plots ook op de zogenaamde ‘A-locaties’?

Het luxueuze modehuis Karl Lagerfeld heeft beslist om de deuren van zijn flagshipstore in de Schutterhofstraat te sluiten. De chique winkelstraat in de Antwerpse binnenstad bezit nog wel genoeg klinkende namen zoals Delvaux of Hermès, maar - zo stelde de Gazet Van Antwerpen - de bordjes met ‘te huur’ en ‘we zijn verhuisd’ vallen moeilijk te negeren. Onlangs kondigde ook Tommy Hilfiger het vertrek aan, en winkels als Philipp Plein en Burberry verdwenen eerder al uit het straatbeeld. Ze verhuizen naar een andere locatie, zoals Liu Jo, of verdwijnen simpelweg.

Niet alleen in Antwerpen duiken berichten op van ronkende namen die de vlucht vooruit nemen. In mei liet bijvoorbeeld Abercrombie & Fitch nog weten dat het na teleurstellende kwartaalcijfers wereldwijd flagshipstores op zogeheten A-locaties in de binnensteden sluit: Kopenhagen en Hongkong sneuvelden al, binnenkort volgen SoHo (New York) en Milaan.

Crisis

Waar verhuurders van commerciële panden een paar jaar geleden vooral in kleinere steden, denk aan Sint-Niklaas, met de handen in het haar leken te zitten, ontsnappen ook de grootsteden dus niet meer aan de realiteit van de retailsector: minder passage in de winkelstraat, meer online bestellingen. Dat resulteert overduidelijk in een negatieve balans. Er sluiten vandaag meer winkels dan er bij komen.

“Retail, de tweede grootste werkgever in ons land, is vandaag in een grote crisis verzeild”, zegt expert Jorg Snoeck van RetailDetail. Niet toevallig tonen cijfers van vastgoedspeler Cushman & Wakefield in de krant La Libre Belgique dat de huurprijs per commerciële vierkante meter in de eerste helft van 2019 weer een daling inzette in België, na een gestage stijging (en bijna verdubbeling) van de prijs sinds 2004.

Ook de Meir en de Nieuwstraat ontsnappen in de cijfers niet aan de trend. Huurders passen hun prijzen aan, mede onder druk van de winkelketens. Zo zei modeketen Esprit vorig jaar dat het bij de eigenaars van zijn panden lagere huurprijzen zou proberen af te dwingen.

In Nederland was die trend al eerder zichtbaar, en verliezen de prestigieuze panden nu ook aan waarde. In de halfjaarcijfers die Nederlandse beursgenoteerde vastgoedfondsen vorige week publiceerden waren de waardedalingen van de toplocaties in de drukke binnensteden voor het eerst zichtbaar.

Vastgoedbaronnen

Waarom zijn nu ook die A-locaties in het sukkelstraatje beland? Enkele jaren geleden, toen e-commerce al heel wat sporen naliet bij handelaars, leek er nog een beetje optimisme te bestaan over grootstedelijke ‘showroomconcepten voor meerwaardeproducten’ - zoals een PwC-consultant het in 2017 in het magazine Trends omschreef. Dat zelfs winkels als Karl Lagerfeld, waar het m’as-tu-vu-gehalte toch niet min is, nu plooien, lijkt veelzeggend. “Verminderde passage en hoge huurprijzen”, luidt de strategische uitleg van het modehuis.

Volgens Snoeck blijven de huurprijzen in de kerngebieden nog steeds betrekkelijk hoog omdat ‘vastgoedbaronnen’ over zeer grote winkelportefeuilles beschikken. “Als ze de prijs verlagen, zou dat overal gebeuren. Die waarde gaan ze niet afschrijven, omdat ze net dankzij die grote portefeuilles best tegen een stootje kunnen.”

Toch lijkt die situatie in straten als de Schuttershofstraat niet veel langer houdbaar. “Retailers zijn hun winkels op dit moment vrij rücksichtslos tegen het licht aan het houden”, zegt Boris Heijmeijer, partner bij Cushman & Wakefield. “Niet rendabel? Dan gaat die er zonder enig sentiment uit. In de Schutterhofstraat is het probleem overigens veel groter dan op de Meir omdat de verhouding tussen de passage en de hoge huurprijzen er zo scheefgetrokken is.”

Dat die passage zo belangrijk is, valt te verklaren door het doel van die flagshipstores: niet per se winstgevend zijn op vlak van verkoop, maar als fysiek uithangbord dienen voor het merk (en een groeiend online winkelsalon). “Bovendien is deze crisis niet gelinkt aan de economie, maar aan veranderend consumentengedrag”, zegt Heijmeijer. “De oudere groep die nog klassiek winkelt, wordt kleiner en kleiner. Die beweging is niet tegen te houden.”

Luxesegment

Raakt de strategie van fysieke winkels dan uitgeput? Neen, zegt Heijmeijer. “De connectie blijft belangrijk. Onderzoek toont retailers met een fysieke winkel in hun afzetgebied 87 procent meer omzet draaien dan degene zonder, precies de reden dat Bol.com of Amazon met fysieke winkels beginnen. Weliswaar in een select aantal grootsteden.”

Snoeck merkt dat het in Antwerpen al bij al nog meevalt, maar ziet wel belangrijke werkpunten om in de ‘Premier League’ te blijven. “De consument is verwend. Zorg dus dat er iets te beleven valt, en dat de stad bereikbaar is. Je geraakt vandaag veel makkelijker in een baanwinkel, richting stad staan we vooral in de file.”

“En als je wil concurreren met Parijs of Barcelona, dan zal je toch op zondag moeten opengaan, zeker wat betreft het luxesegment”, zegt Snoeck, die wijst op het belang van toeristen die vooral in de weekends tripjes boeken. “Karl Lagerfeld is niet toevallig hét merk van de nieuwe Chinese middenklasse.”