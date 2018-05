Interview, het magazine van Andy Warhol, stopt met bestaan TVM

22 mei 2018

Het Amerikaanse magazine Interview houdt er na 49 jaar mee op. Het tijdschrift werd in 1996 opgericht door kunstenaar Andy Warhol. Eind dit jaar rolt de laatste editie van de persen. Dat maakten medewerkers van het magazine zelf bekend op sociale media

In samenwerking met journalist John Wilcock richtte Andy Warhol in 1969 het magazine Interview op. De kunstenaar interviewde zelf een groot deel van de opkomende en al gevestigde sterren, waardoor het tijdschrift uitgroeide tot ‘de kristallen bol van popcultuur’. De laatste jaren sprong Interview er vooral uit door celebs elkaar te laten interviewen. Ook met spraakmakende covers maakte het magazine naam.

De laatste tijd stond Interview magazine echter voor heel wat uitdagingen. Een deel van het personeel, waaronder ex-hoofdredacteur Keith Pollock en modejournaliste Julia Gall, verlieten het blad na vele jaren. En er lopen momenteel ook twee grote rechtszaken tegen het tijdschrift. Enerzijds van personeelslid Deborah Blasucci die naar eigen zeggen ontslagen werd na 30 jaar omdat ze “te veel geld” zou verdienen. Ook Fabien Baron eist miljoenen van het tijdschrift omdat hij al drie jaar lang zijn onkosten niet zou hebben uitbetaald gekregen. Daarbovenop zouden de deuren van het kantoor in Soho in New York verzegeld zijn, omdat er geen huur betaald zou zijn.

Een aantal iconische covers van Interview op een rij: