Interieur hoeft niet duur te zijn: "Een Ikeameubel op de juiste plek ziet er ook als design uit" Sophie Vereycken

14u04 0 Photo by Breather on Unsplash Copy Style Oost west, thuis best. Al helemaal wanneer je daar een interieur hebt dat zo uit Pinterest of een magazine zou kunnen komen. Maar ee n huis tot jouw thuis maken is meer dan alleen parket leggen, de muren wit schilderen, een lichtgrijze zetel neerpoten en een schapenvelletje over die zorgvuldig uitgezochte Eames stoel draperen. Interieurarchitect Remy Meijers geeft tips.

Van landgoederen tot hotels, herenhuizen, vakantiewoningen en bedrijven: Remy Meijers zit overal. Niet fysiek weliswaar, maar hij laat wél overal zijn visitekaartje achter in de vorm van de meest geweldige interieurs. Onlangs verscheen ook zijn tweede boek 'Simply Elegant'. Een stijlgids voor je huis, als het ware. Maar wat zijn nu Remy's ultieme stijltips voor je woonkamer?

De juiste basis

De Scandinavische stijl is tegenwoordig overal, maar zelf probeert Remy vooral zo weinig mogelijk met de trends bezig te zijn. "Het is waar dat mijn stijl een beetje tegen het Scandinavische aanleunt. Ik hou van strak, licht en overzichtelijk. Maar ik ben bewust niet bezig met trends. Natuurlijk merk je wat er speelt in de markt, maar ik vind het belangrijk dat je interieur langer meegaat dan één trend. Je wil liefst een basis creëren die enkele jaren meegaat." Dat is niet altijd even makkelijk, al helemaal niet wanneer je op Instagram en Pinterest steeds dezelfde stijl voorbij ziet komen. "Je ziet in de catalogussen en online inderdaad steeds hetzelfde ontstaan. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet je eigen elementen in kan verwerken."

En als je niet weet hoe je moet beginnen? "Het probleem is dat heel veel mensen meteen mooie losse spulletjes gaan kopen. Die gooien ze dan op een hoopje bij elkaar en vervolgens zijn ze verbaasd dat het nog steeds niet werkt. Eerst moet je voor jezelf een stijl bepalen. Wat vind je mooi? Is dat industrieel, minimalistische interieurs, of net erg landelijk? Vervolgens zoek je daar plaatjes bij van spullen en kleuren die daar goed binnen passen. Vervolgens ga je daarmee aan de slag en kan je praktisch denken: wat pást er in je huis? Hoe kan je spelen met kleur en materialen om net iets anders te doen dan de rest? Het hoéft ook niet duur te zijn. Een Ikea-meubel op de goede plek in de juiste kleur kan ook al erg design ogen."

Veel mensen gaan meteen mooie losse spulletjes kopen die ze dan op een hoopje bij elkaar gooien, en vervolgens zijn ze verbaasd dat het niet werkt. Remy Meijers

Iedereen een mooi interieur:

Wat nu als jouw droomhuis een erg kleine woonkamer heeft? Of veel te weinig licht? Of misschien heb je net een balzaal van een slaapkamer en weet je niet wat je met al die ruimte aanmoet? Remy geeft enkele tips voor die typische probleemhoekjes waar de meesten onder ons tegen aan lopen.

* Kale muren: "Kies voor één accentwand die je net een andere kleur geeft. Zelf hou ik veel van grijstinten, maar dat kan ook een zachtgroen of -blauw zijn. Zolang je maar niet alles wit maakt, dat slaat al snel een beetje doods uit. Zelfs met een felgekleurd schilderij erop oogt zo'n witte wand nog steeds niet gezellig. Maar zodra je gaat spelen met lichte tinten, een zachtgrijs en bijvoorbeeld een mooie zwartwit-foto aan de muur, creëer je wél een sfeervolle ruimte."

* Kleine ruimtes: "De ultieme tip is om heel veel lichte kleuren te gebruiken. Hier beperk je best het aantal accentwanden, al kan het natuurlijk wel in een lichte tint. Kijk ook een beetje naar de verhoudingen van de meubels. Zet dus geen overdreven grote zetel in een kleine woonkamer, maar probeer er ook niet te veel in te proppen. Eén mooie tafel met vier of zes stoelen staat veel beter dan dat je daar ook nog eens drie kasten, een wandrekje en een grote luster bij sjouwt. Heb je die opbergruimte wel allemaal nodig? Probeer dat dan te bereiken met één oplossing, bijvoorbeeld een grote kastenwand. Dat staat veel rustiger."

* Grote ruimtes: "Een grote lege ruimte is vaak nog moeilijker dan een kleine kamer. In een kleine kamer moet je jezelf beperken, terwijl in een grote ruimte quasi alles kan. Probeer hier vooral te voorkomen dat je in een balzaal staat. Zelf doe ik dat door subruimtes te maken, bijvoorbeeld een zithoek die je afbakent met een groot tapijt. Ik werk ook veel met stevige contrasten: een lichte vloer, in combinatie met een donkere houten kastenwand. Op die manier kan je meer intimiteit creëren. Verder kan je ook variëren met materialen, zodat het geheel niet te snel saai oogt."

* Zo past alles samen: "Ga niet je eettafel, salontafel en kast in één setje kopen. Het is niet fout op zich, maar wel saai. Zelf ontwerp ik ook vaak meubels, waarbij ik ook series maak. Maar het is nooit de bedoeling dat die samen gekocht worden. Het is veel spannender om een houten eettafel neer te zetten, en vervolgens een salontafel te kopen die ook in hout is, maar net een andere vorm of kleur heeft. Het mag vooral niet te voorspelbaar worden."

'Simply Elegant' van Remy Meijers is verschenen bij Terra en kost 59,50 euro.

Terra