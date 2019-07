Philips Hue Gesponsorde inhoud Instant sfeer in je tuin? Ontdek de magie van slimme buitenverlichting Advertentie van Philips Hue

09 juli 2019

Een familiefeestje in de tuin, een barbecue met vrienden of een romantische tête-à tête op het terras: de zwoele zomeravonden bieden redenen genoeg om het niet alleen in huis, maar ook buiten gezellig te maken! En dan komt de slimme outdoorverlichting van Philips Hue als geroepen om altijd de juiste sfeer te creëren.

Cocoonen of gewoon een leuke avond beleven

Met slimme outdoorverlichting creëer je heel makkelijk zelf een feeëriek decor met warme kleuren, voor je romantische diner onder de sterrenhemel. Maar ook een verrassend lichtspel met intense kleuren voor je tuinfeestje met barbecue. En op rustige avondjes kies je voor aangenaam zachte verlichting om een boek te lezen, lekker knus onder een dekentje op het terras. Laat je verbeelding de vrije loop! De sfeer creëer je makkelijk zelf met de juiste verlichting.

Philips Hue geeft je maar liefst 16 miljoen kleuropties én 50.000 wittinten. Niet alleen de tinten maar ook de intensiteit en de helderheid heb je in de hand. Letterlijk. Want met je smartphone beheer je elke Hue-buitenlamp. Beach- of partyvibes? Jij kiest.

Een magisch moment herbeleven

Denk eens terug aan die magische zonsondergang op reis. Dat idyllische uitzicht. Die knusse, winterse avond. Of die sfeervolle nacht in een hippe dansclub. Met Philips Hue creëer je in een-twee-drie de sfeer van toen op basis van een simpele foto. Als dat geen wonderlijke technologie is!

Zie het gerust groots, want je hoeft je lichtspektakel niet eens te beperken tot het terras. Ook in grote tuinen kan het perfect. De slimme Hue-lampen geven het signaal aan elkaar door en versterken zo de draadloze verbinding tussen de verschillende lichtpunten.

Toegankelijke en duurzame technologie

Niet vertrouwd met de laatste snufjes? Twee linkerhanden? Geen zorgen. Philips Hue is extreem gebruiksvriendelijk, van de installatie tot de personalisatie.

Stap 1: Je plaatst de verlichting in je tuin, op je terras, onder je carport, aan de voor- of achterdeur, ...

Stap 2: Je sluit de Hue bridge aan en maakt via de bijgeleverde netwerkkabel verbinding met je wifirouter.

Stap 3: Je downloadt de Philips Hue-app op je smartphone.

Stap 4: Aan de slag! Op je smartphone vind je al je Hue-lampen terug en bepaal je hoe en wanneer ze branden.

Die milieuvriendelijke en energiezuinige ledlampen zijn er trouwens in alle vormen en maten. Van schijnwerpers, wand- en sokkellampen tot prikspots, lightstrips en spots. Optioneel zelfs met een speciale verlengkabel voor buiten.

Veilig en comfortabel verlicht

Alsof je huis je welkom heet… Zo voelt het als je verlichting vanzelf aangaat wanneer je thuiskomt. De slimme buitenverlichting koppel je namelijk makkelijk aan je gsm-locatie. Zodra je dus in de buurt van je woning komt, gaan de lampen aan. Ben je vergeten de verlichting uit te schakelen? Via de Philips Hue-app op je smartphone breng je dat zo in orde.

En ook als je lange tijd niet thuis bent, komt je outdoorverlichting van pas. Vanop afstand schakel je de lampen in wanneer jij dat wil, zodat je de indruk wekt thuis te zijn. Of voorzie je woning van Hue-sensoren. Wanneer die beweging detecteren binnen een straal van 12 meter, gaan de lampen aan. Zo breng je nieuwsgierige inbrekers helemaal van de wijs.

Helemaal overtuigd? Hier vind je meer informatie om deze zomer jouw tuin tot een oase van sfeer om te toveren.

Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.