Instagramster die stopte met sociale media keert terug: “Ik mis wat ik vroeger had” TVM

19 november 2019

18u55 0 Style In de hoogdagen van haar influencerfaam had Essena O’Neill (23) honderdduizenden volgers op Instagram, tot ze in 2015 van de ene op de andere dag kapte met het leven dat ze op de sociale media uitspeelde en dat haar veel geld opbracht. Nu is ze echter terug online omdat ze naar eigen zeggen mist wat ze vroeger had.

‘Ik had alles, maar heb me nog nooit zo ellendig gevoeld”, zei de toen negentienjarige Australische Instagramster Essena O’Neill huilend in een video in 2015. Ze kondigde aan haar Instagramaccount met meer dan een half miljoen volgers te sluiten omdat ze klaar was met de nepwereld waarin ze leefde. De mooie kleren moest ze dragen van adverteerders - dat leverde met gemak 1.000 dollar per foto op. Onder dikke lage make-up verborg ze haar jeugdpuistjes, ze hield haar buik in en ze maakte een foto soms wel 50 keer opnieuw tot ze er perfect op stond.

Ondertussen voelde ze zich diep ongelukkig en was ze erg eenzaam omdat ze nog enkel bezig was met volgers en cijfers. “Als je jezelf enkel laat leiden door getallen, laat je jezelf leiden door iets wat niet puur, echt en liefdevol is”, zei ze daar toen over. “Ik was echt geobsedeerd. Ik leefde niet meer in de de 3D wereld.”

Essena stopte radicaal met alle sociale media. Ze wilde meisjes van haar leeftijd niet langer wijsmaken dat een leuk en interessant leven afhangt van de juiste make-up en een nieuw jurkje. Ze opende een website waarop ze het had over haar onzekerheid, de depressieve gevoelens en angst om niet mee te tellen als ze niet sexy en mooi is.

Comeback

In enorm contrast met die boodschap van toen, maakt ze nu 4 jaar later haar comeback online op Instagram en met een interview met YouTuber Tiffany Ferguson. “Ik heb de afgelopen jaren gestudeerd, veel rotjobs gedaan en het vooral erg moeilijk gehad. Het was echt heel lastig”, aldus O’Neill in het interview. Toen haar werd gevraagd of ze iets mist aan haar bekendheid op sociale media, vertelde de ondertussen 23-jarige dat ze het mist om er geld mee te verdienen. “Werken en het minimumloon verdienen of betaald worden om een foto te posten van een vegan product, is toch iets helemaal anders.”

“Hoewel ik kritisch ben voor mezelf, was er iets speciaal aan wat ik had online en dat wil ik graag terug. Het gevoel hebben dat mensen daadwerkelijk naar jou willen luisteren en elk woord dat je schrijft willen lezen, dat ze de tijd nemen om te zeggen dat ze je mening appreciëren, dat is uniek. De reden waarom ik in 2015 volledig gestopt ben met sociale media is omdat de druk van bekend zijn simpelweg te groot werd. Ik was verloren en absoluut niet gelukkig, waarschijnlijk ook omdat ik ermee begonnen ben toen ik 14 jaar oud was. Het bepaalde mijn hele jeugd, dat was niet gezond.”

Op haar nieuwe Instagramaccount heeft ze ondertussen al bijna 5.000 volgers en postte ze afgelopen vrijdag haar eerste foto. Daar schreef ze bij dat ze “bijzonder bang was voor haar grote online comeback.”

Toen ze kapte met Instagram en haar website ‘Let’s Be Game Changers’ oprichtte, vroeg ze haar volgers om financiële steun om haar te steunen in een leven zonder sociale media. Dat leverde haar om en bij de 10.000 dollar aan donaties op. Alleen stortte ze die niet terug toen ze snel daarna besloot om de website offline te halen. Later vertelde ze dat ze panikeerde en dat ze de helft van het geld aan verschillende goed doelen heeft geschonken.