Instagram beschuldigd van racisme en fatshaming na verwijderen van foto’s van zwart model Nele Annemans

11 augustus 2020

17u05 0 Style De censuurrichtlijnen van Instagram liggen al een tijdje onder vuur en sinds enkele dagen krijgt het socialemediaplatform het weer hard te verduren. Zo verwijderde het een aantal artistieke foto’s van Nyome Nicholas-Williams, een model en influencer met Jamaicaanse roots, omdat die ‘naaktheid of seksuele activiteit’ bevatten. Daar reageerden zowel zij als vele Instagramgebruikers furieus op.

Op een van de bewuste foto’s, gemaakt door fotograaf Alexandra Cameron, kantelt Nicholas-Williams haar hoofd naar achteren, sluit ze haar ogen en bedekt ze haar borsten met haar armen. Naast het censureren van dat beeld, waarschuwden ze Nicholas-Williams ook dat haar account verwijderd zou worden mocht ze nog zulke foto’s online plaatsen.

Daarop reageerde het model, dat op Instagram doorgaat als @curvynyome, woedend: “Elke dag zijn er miljoenen foto’s van naakte, magere blanke vrouwen op Instagram te vinden. Maar een dikke zwarte vrouw die haar lichaam viert, is verboden? Ik was geshockeerd. Ik heb het gevoel dat ik het zwijgen word opgelegd.”

Al snel ontstond de #IwanttoseeNtyome en beschuldigden andere Instragramgebruikers het platform van racisme en fatshaming.

Excuses

Ietsje later bood Instagram wel zijn excuses aan en werd de afbeelding, samen met nog andere foto’s van de shoots, opnieuw online gezet. “Wij censureren geen specifieke gemeenschappen”, reageerde een woordvoerder van het socialemediaplatform. “Onze teams beoordelen elke dag duizenden beelden en soms worden er fouten gemaakt. Zodra we ons realiseerden dat de inhoud van @curvynyome ten onrechte verwijderd was, hebben we dat hersteld. Onze excuses voor de fout en het veroorzaakte leed.”

Zondag deelde Nicholas-Williams nog een ander beeld van de fotoshoot, waarbij ze rechtstreeks de CEO van Instagram, Adam Mosseri, aanspreekt. Daarbij schreef ze: “Wie had ooit gedacht dat de foto’s die @alex_cameron van mij nam, zo’n beweging zouden starten. Ze hebben een veel groter gesprek op gang gebracht dat ongemakkelijk is, maar toch gevoerd moet worden. Dat dit net nu gebeurt, is absoluut problematisch. @mosseri beloofde immers in juni om zwarte stemmen meer aan het woord te laten en minder uit te sluiten. Zoals we kunnen zien is er niets van die belofte uitgekomen ... het is zelfs erger geworden.”

Het is niet de eerste keer dat Instagram de wind van voren krijgt voor het censureren van bepaalde foto’s. De Vlaamse Jitske Van de Veire merkte vorig jaar dat haar profiel zelfs bijna onvindbaar werd gemaakt. Op Instagram pleit ze al langer voor wat meer positiviteit over het vrouwenlichaam en dat doet ze door af en toe zelf een streepje naakt te tonen. “Vandaag ontdekt dat Instagram mijn profiel gigantisch onvindbaar heeft gemaakt”, stond er te lezen op haar pagina. “Ik pas niet meer in de ‘communityrichtlijnen’ door wat ik post. Dus als je niet elke dag een outfit of the day of een mooie zonnige bikinifoto aan een schoon strand door mensen hun keel ramt, pas je er niet in. Als je jezelf blootgeeft, taboes wil doorbreken, onderwerpen bespreekbaar wil maken en aandacht wil vestigen op de gigantische onzekerheid hier op dit platform, pas je er niet meer in. En mogen mensen je niet meer vinden.”

De oorzaak van dit alles was een foto waarop Jitske halfnaakt - de borsten zedig met de arm bedekt - op een stoel zit. “Deze foto werd al twee keer verwijderd wegens te naakt en ‘seksuele handelingen’”, stond er te lezen op het beeld. “Door zo’n foto’s te verwijderen die niks, maar dan ook niks met seks te maken hebben, seksualiseren jullie ons”, ging ze nog verder. Tegenwoordig kan je haar profiel wel weer sneller terugvinden.