Inspiratie vanop de catwalk: pastel haar Margo Verhasselt

15 september 2018

De coupe van 35 modellen werd door haarstylist Guido Palau en kleurspecialist Josh Wood onder handen genomen voor de Marc Jacobs show op New York Fashion Week. De dames kregen niet zomaar een restyling, ze kregen een specifieke frisse pastelkleur toegewezen.

Het is niet de eerste keer dat Guido Palau een modeshow drastisch omgooit door last minute alle modellen hun coupe te veranderen . Dit keer koos hij ervoor om de Marc Jacobs Spring/ Summer 2019 collection extra in de (haar)verf te zetten. Hij gaf de 35 modellen die op de catwalk paradeerden een opvallende en vooral prachtige haarkleur.

De Redken-ambassadeurs gingen uren in de weer met pastelverf. Marc Jacobs vroeg uitdrukkelijk om met een metallic ondertoon te werken zodat het haar er niet juist geverfd uitzag. Hij had een meer 'vintage' look voor ogen bij zijn collectie die door de jaren 60 geïnspireerd werd. Het resultaat mag zéker gezien worden.