Inpaktips van NINA: dit neem je mee op citytrip Eva Van Driessche

20 juni 2018

Nog even aftellen en dan is het vakantie! Wat jouw bestemming ook wordt, NINA vertelt je welke looks en beautyspullen daarbij horen. Vandaag: licht gepakt voor een citytrip.

Stijlvolle, stadse outfits

Voor jou niets leukers dan een nieuwe stad verkennen? Vul je koffer met luchtige en stijlvolle outfits die makkelijk te combineren vallen. Een jumpsuit is handig voor overdag en chic voor 's avonds. In een heuptas zitten al je spullen veilig en qua schoenen kies je voor een handige sandaal en een sneaker, want een stad ontdek je het beste te voet.

Beautycase: onder de 100ml

Enkel ruimte voor handbagage? Kies voor slimme multitaskers en kleine reisverpakkingen.