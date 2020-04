Inge Onsea (Essentiel) en Bart Claes (JBC): “We gaan van crisismeeting naar crisismeeting om te zien hoe we ons hierdoor gaan sleuren”

Style Moeten we straks de solden in de kledingwinkels uitstellen? De verwarring is groot, nu handelsfederatie Comeos 'nee' zegt en 78 Belgische modespelers in een open brief 'ja'. De sector spartelt en er zijn maatregelen nodig. Maar wélke? Tien vragen voor Inge Onsea, oprichtster van Essentiel en Bart Claes, CEO van JBC.

Moeten we de solden uitstellen?

Inge Onsea: "Ik vind al van vóór de coronacrisis dat de soldenperiodes niet overeenkomen met de seizoenen. Beginnen op 1 juli, net als het mooi weer is: dat is belachelijk. Dan moet je nog aan volle prijs kunnen verkopen. Tegelijk heeft een uitgestelde soldenperiode alleen zin als je dat doortrekt naar heel Europa. Als alleen België dat doet, snijden we onze keel door. Hetzelfde geldt voor afspraken over de sperperiode, koppelverkoop, fluistersolden... Neem nu Antwerpen. Ik heb een winkel in de Schuttershofstraat. Daar zitten ook veel Franse en Italiaanse merken. Maje. Liu Jo. Als die in mijn sperperiode beginnen met koppelverkoop, zal de Essentiel-klant die door de straat wandelt, niét bij mij binnenstappen, want bij mij krijg je geen 40 procent. Online net zo. Daarom ben ik geneigd om in deze extreme omstandigheden tóch te pleiten voor solden vanaf 1 juli."

Bart Claes: "Ik vind dat we de solden moeten uitstellen, om de tewerkstelling te waarborgen. Dat is in het belang van de kleine spelers, zoals JBC er in de internationale context één is. De groep mensen die misschien in het buitenland of op buitenlandse webshops gaat kopen, is volgens onderzoek niet groter dan 15 procent. Die andere 85 procent zal nog altijd besteden in eigen land."

"Ik geloof in een duurzame maatschappij, met een breed middenveld. De beste garantie hierop is een verschuiving van de solden. Het zou niet onlogisch zijn om te kiezen voor 1 augustus. Juli en augustus zijn de warmste maanden. Maar: die keuze heeft alleen zin als je ook de fluistersolden en de koppelverkoop aanpakt, anders is er nauwelijks iets veranderd. De afspraken die er waren voor de crisis moeten we in hun geheel aanpakken."

Kan dit slechte voorjaar nog enigszins gered worden - hetzij door uitgestelde solden, hetzij door andere maatregelen?

Onsea: "Nee. Ik vrees dat er heel veel multibrands (winkels die verschillende merken verkopen, red.) gaan sneuvelen, omwille van enorm omzetverlies dat gepaard gaat met hoge vaste huurkosten. Een kwijtschelding van huur of huursubsidiëring door de overheid kan de verliezen enigszins beperken."

Claes: "Dit voorjaar kan niet meer gered worden, maar uitgestelde solden kunnen wel de pijn nog verzachten. Alles helpt. Het zal méér zijn dan een druppel op een hete plaat, maar de plaat zal niet afkoelen."

Hoe loopt de online verkoop?

Onsea: "De eerste twee weken van de lockdown zagen we dat er absoluut geen beweging was. De webshop kelderde. Sinds een dag of tien loopt het weer. Het afgelopen jaar hebben we de online verkoop met 80 procent zien stijgen en momenteel noteren wij opnieuw een groei van meer dan 25 procent. Jammer genoeg kan onze webshop niet het omzetverlies van 55 gesloten winkels opvangen. Je voelt dat de mensen opnieuw beginnen te kopen nu, dat is goed. Maar in vergelijking met begin dit jaar: nog altijd minder, dus."

Claes: "De online verkoop loopt goed bij JBC. De eerste week was de consument - begrijpelijk - niet bezig met kleren kopen. Hij was bezig met zijn gezondheid en die van zijn gezin en moest wennen aan een situatie die compleet nieuw was. Mensen focusten zich toen ook eerder op voeding, uit vrees dat er misschien tekorten gingen komen. Na die eerste week is de online verkoop beginnen los te komen. We merken dat mensen nu elke dag meer en meer online beginnen kopen. Ze gunnen het zichzelf. Of willen zichzelf, nu ze wat gewend zijn geraakt aan de situatie, belonen. We verkopen nu online méér dan voor de coronacrisis. Maar maakt dat de verloren omzet van de fysieke winkels goed? Nee. We vragen in die zin een zekere hulp van de banken en de overheid."

Overleeft uw bedrijf dit?

Onsea: "We doen alles om dit te overleven. We zijn nu hard aan het brainstormen en de worstcasescenario's aan het bekijken. Er gaan grote maatregelen en veranderingen nodig zijn als we deze situatie nog willen rechttrekken. De hele zomercollectie is uitgeleverd aan mijn duizend multibrands. Die moeten allemaal nog betalen. Dat gaat heel moeilijk worden. We gaan van crisismeeting naar crisismeeting om te zien hoe we ons hierdoor gaan sleuren."

Claes: "De voorbije jaren hebben wij onze schulden volledig tot nul herleid. We zijn vandaag operationeel schuldenvrij. De balans oogt gezond en we hebben de mogelijkheden om hierdoor te geraken, mits solidariteit van alle kanten. We hebben een solvabel bedrijf, maar we gaan in overleg moeten gaan met de verhuurders van winkelpanden, met de fabrikanten en met de leveranciers. Die solidariteit zal ook op wereldschaal nodig zijn. Ik geloof in herstel. Maar duurt dat een jaar? Twee jaar? Sowieso zal er veel menselijkheid voor nodig zijn. Alleen dan gaan we die zwarte bladzijde op een dag kunnen omslaan. We gaan dit samen moeten doen."

Hoe groot is de omzetdaling als gevolg van deze crisis?

Onsea: "Ik zit op dit moment aan 35 procent minder verkoop in vergelijking met vorig jaar. Vóór de lockdown zat ik op plus twee. Het gaat extreem snel en elke extra sluitingsdag betekent natuurlijk nog meer omzetverlies."

Claes: "Als je ervan uitgaat dat de winkels begin mei opengaan, zijn we acht weken dicht geweest en zitten we aan ettelijke miljoenen omzetverlies. Dat is een harde dobber, die je gaat zien in de resultaten van 2020. Het zal geen mooi jaar zijn."

Dreigen er afdankingen?

Onsea: "We gaan er alles aan doen om dat te vermijden. Maar ik vrees wel dat er een moment kan komen waarop je moet toegeven dat winkels die niet goed draaien niet gaan overleven. Dus ja, ik vrees voor afdankingen. Als deze crisis snel wordt opgelost, valt er nog veel te redden. Maar dan heb je nog altijd het koopgedrag van de mensen af te wachten."

Claes: "Gelukkig kennen we in België het systeem van tijdelijke werkloosheid. Afdankingen zijn nu niet aan de orde. De vraag is alleen: hoe gaat de wereld zich straks herpakken? Misschien herneemt het gewone leven zich, gaan we op vakantie in eigen land en zitten we snel terug op terras en in de bioscoop. In dat geval denk ik dat we hier met veel sectoren gaan doorkomen zonder afdankingen. Maar het kan evengoed dat de consument - uit angst bijvoorbeeld - restrictief gaat zijn in zijn bestedingen. Als de bezoekersaantallen drastisch teruglopen, zal iedere ondernemer keuzes moeten maken om daarmee om te gaan."

Zullen er verkooppunten verdwijnen als gevolg van deze crisis?

Onsea: "We moeten dat winkel per winkel bekijken. We benaderen nu de huisbazen om de huur te verlagen. Sommigen zeggen: 'Ik laat de huur drie maanden vallen of verminder ze met de helft.' Van dat soort toegevingen zal het afhangen. Van de 55 winkels bezitten wij er maar één of twee. De huurprijzen zijn de laatste jaren enorm hard gestegen. Ofwel gaan retailers en vastgoedeigenaars deze crisis aanwenden om de huurprijzen in onderling overleg gecontroleerd te corrigeren, zoniet dreigt er een enorme leegstand te ontstaan met een spectaculaire daling van huurprijzen en vastgoedwaardes als gevolg. Los van onze eigen winkels zijn er ook de retailers waar wij aan verkopen. Dat zijn er duizend, overal ter wereld. Gaan die betalen? Gaan die overleven? Dat weten we niet. Stel dat 30 procent van de multibrands wegvalt, dan zit ik met overstock. Dat is killing voor de mode, want een paar maanden later is zo'n stock niets meer waard. De winterorders zijn nu in productie. We hebben normaal vier collecties per jaar - eentje om de drie maanden. Dat gaan we veranderen. In slechte omstandigheden begin je naar oplossingen te zoeken die je vroeger nooit doorgevoerd zou hebben, want je zat in een luxepositie. Die is nu duidelijk weg. Je wordt gedwongen om creatief te zijn. Dat is ook best wel exciting."

"Neem nu de showrooms om de nieuwe collectie voor te stellen. We zouden er zo twaalf doen, in de hele wereld. Die gaan we nu allemaal digitaal doen. Sommige dingen voelde je jaren geleden al, maar je dacht: dat is voor later. Nu is 'later'. We moeten knopen doorhakken in hoe we bij de multibrands collecties aan de man gaan brengen. We gaan elke collectie voortaan opsplitsen en in blokken uitvoeren. Dat is gemakkelijk naar productie toe. En goed voor de cashflow."

Claes: "De afgelopen vier jaar zag je in onze sector een duidelijke verschuiving van pure fysieke winkelomzet naar online. De beweging terug gaan we nooit meer zien. Sommigen voorspellen dat we nog meer digitaal gaan besteden omwille van het gemak en een bepaalde voorzichtigheid. Maar ik lees ook marketeers die zeggen dat de mens een sociaal wezen is, dat contact nodig heeft. We moeten de verkoopkanalen verder optimaliseren, zowel online als offline. Gaan er winkels dicht? Misschien. Maar misschien gaan de consumenten ook beseffen hoe fijn het is om door shoppingcentra, retailparken en binnensteden te slenteren. Over zes maanden weten we meer."

Moet de overheid meer inspanningen doen naar de sector toe?

Onsea: "Ik denk het wel. We staan met open handen klaar. Het moeilijke aan deze sector zijn het tijdsgebondene en de stock, die na drie of vier maanden niks meer waard is. We zíjn in België al met zo weinig merken. Vroeger waren er veel meer. Er zijn er veel weggevallen. We moeten dat koesteren. In het buitenland zijn we gekend als een echt modeland. Het zou jammer zijn als dat verloren gaat."

Claes: "Ik ben al blij dat er geluisterd wordt naar ons. De overheid krijgt véél vragen van véél sectoren. Het is goed dat ze luistert naar de verzuchtingen van de retail- en de fashionsector. Dat is al een stap in de hele goede richting."

Als we onze economie gefaseerd weer op gang trekken, waar in dat traject moet dan de heropening van de fysieke winkelpunten liggen?

Onsea: "Ik denk dat dit vrij snel zou kunnen, om een beetje kleur en afwisseling te brengen in ons leven in deze al bij al sombere dagen. We bekijken of we kunnen werken met tijdsloten. Zodat je een afspraak kan maken in de winkel en de winkelier de controle houdt over het aantal aanwezige klanten. We hebben dat ooit gedaan toen we flashverkopen deden, dus we hebben de ervaring. Ik verwacht eerlijk gezegd niet meteen de overrompeling. Mensen gaan voorzichtig zijn. Ze zijn misschien tijdelijk werkloos geweest en hebben nu maar 70 procent van hun loon. Of ze vrezen zelfs voor hun job."

Claes: "De taskforce zal daar een verstandige beslissing in nemen. Ik denk dat we als sector grote tegemoetkomingen kunnen doen op vlak van hygiëne, veiligheid en social distancing. Door bijvoorbeeld maar een bepaald aantal mensen toe te laten. Ik denk dat we aan quasi alle vragen van de overheid kunnen voldoen. Mits inspanningen denk ik dat de winkels al in een vroege fase weer open zouden kunnen. Maar nogmaals: ik laat dat aan de verstandige mensen."

Zal deze crisis invloed hebben op de volgende collectie - stoffen die niet aangeleverd geraken, ontwerptrajecten die trager lopen, productieprocessen die stilvallen? Gaan we straks een verschil merken in de winkel?

Onsea: "Je gaat in de winkel niks voelen. Wij werken gedreven door aan nieuwe collecties en fabrikanten zullen extra flexibel zijn om de verloren periodes in te halen. Ook de aanlevering van de winkels zal meer gefaseerd verlopen, waardoor de banken ook slechts in delen geld moeten geven en dus minder moeten financieren. Zo'n gesplitste levering heeft nog andere voordelen: we gaan veel meer op de boot kunnen zetten in plaats van op het vliegtuig. Voor iedereen beter."

Claes: "JBC ontwerpt alle collecties in eigen huis, dus daar zit geen vertraging op. Wat fabricatie en productie betreft, ligt dat complexer. Landen als Turkije, Italië en Bangladesh zijn vandaag niet operationeel. Gelukkig laten wij een deel van onze orderportefeuille altijd open. We ronden die pas af in de laatste weken voor een seizoen start. Zo hebben we een aantal orders nog kunnen wijzigen naar de landen waar vandaag wél geproduceerd kan worden, zoals Litouwen en China. Maar we moeten rekening houden met een mogelijke vertraging van de herfstcollectie. Alles zal afhangen van hoelang dit duurt. Het is koffiedik kijken. En afwachten wat de overheid in alle wijsheid beslist."