Influencers zijn één pot nat: ze posten allemaal dezelfde foto's Liesbeth Rasker

23 mei 2018

16u18

Bron: de Volkskrant 0 Style Je zou denken: nu Instagram wereldwijd wordt gebruikt, moet het sociale medium wel creatief en inspirerend zijn. Wel, ehm...

Voor iedereen die wel­eens Instagram bezoekt, zullen de foto’s op deze pagina een feest der herkenning zijn. Voor wie de site of de app nog nooit heeft geopend: welkom in de wereld van Instagram. Hier worden elke dag miljoenen foto’s ­geplaatst. De app waarmee iedereen eenvoudig zijn foto’s kan bewerken en delen, is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. Voor sommigen is het big business om zo veel mogelijk mensen te laten zien wat er zoal in hun leven gebeurt; er zijn ­Instagramsupersterren ontstaan die ­miljoenen volgers hebben en sponsor­contracten. Het creëren van het perfecte plaatje is bittere ernst.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN