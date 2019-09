Indrukwekkend: Tom Ford showt nieuwe modecollectie in verlaten metrostation Timon Van Mechelen

10 september 2019

09u48 0 Style Ontwerper Tom Ford (57) weet als geen ander dat je modeshows vandaag de dag spectaculair moet aanpakken om nog op te vallen. Hij lokte de aanwezige modepers tijdens New York Fashion Week gisteren dan ook naar een verlaten metrostation om zijn nieuwe collectie voor de lente en zomer van 2020 voor te stellen.

Ford, die tevens ook kersvers chairman is van de Amerikaanse modewereld, maakte naam met collecties die veelal seks en overdaad als thema hadden. Hij won al verschillen prijzen en werd in de modewereld jarenlang gezien als de kip met de gouden eieren vanwege zijn successen bij Gucci, luxeconglomeraat Kering en zijn eigen label. Met dank aan zijn zoontje van zes pakt hij het nu iets rustiger aan en dat was ook te zien in zijn meest recente collectie die hij gisterennacht voorstelde tijdens de New York Fashion Week.

De locatie van dienst was een verlaten metrostation in New York City dat hij voor de gelegenheid had opgefleurd met paarse neonlichten. Onder de aanwezigen waren onder andere zangeres Miley Cyrus, acteur Ansel Elgort en hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue Anna Wintour. De collectie zelf draaide naar eigen zeggen rond “simpliciteit” waarbij vooral de vele invloeden van de sportwereld opvielen. Zwart, de favoriete kleur van New Yorkers, domineerde al waren er ook enkele opvallende fluo-accenten te zien.