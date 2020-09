In zotte wereld moet mode niet té zot doen

Style De modeweken zijn volop aan de gang, en kenners merken dat ontwerpers - in deze zotte-wereld-van-corona - voorzichtiger zijn geworden. Voor komende winter is er weinig verschil met vorig jaar en is het zoeken naar trends. "En voor volgende zomer wordt er niet té zot gedaan." Dat betekent: meer basic ontwerpen, maar wel met véél kleur. "De mensen willen vrolijkheid."

Modebedrijven merken al geruime tijd dat hun verkoop niet te vergelijken is met vorige jaren. Modeshows worden om de haverklap gecanceld, trouw- of galajurken worden nog amper verkocht en heel wat designermerken - zoals Gucci - komen voortaan nog maar twee keer per jaar met een nieuwe collectie op de proppen. Het coronavirus heeft de modewereld dan ook - net als ontelbaar veel andere sectoren - grondig door elkaar geschud. Dat zie je al aan de herfst- en wintercollectie die nu in de winkelrekken hangt. En - opvallend - daar is weinig verschil met vorige winter.

Mensen hebben nood aan optimisme, kleur en vrolijkheid in hun leven, en dat mogen we verwachten in de kleren voor volgende zomer BV-stylist Jody Van Geert

Sterker nog, het is zoeken naar trends. "Merken zijn heel voorzichtig geworden", zegt modeblogger Ruth Van Soom (35), die er op de laatste 'fashion weeks' in Kopenhagen, Milaan en Parijs bij was. "Dezelfde donkere aardekleuren, zwart leer, oversized jassen... Er is weinig gebeurd op modegebied. Ik zie amper iets verschijnen dat verfrissend, verrassend of nieuw is. De merken volgen de trends waar ze al mee bezig waren en focussen op bestsellers van voorheen."

Kleinere collecties

Bizar, want die wintercollectie lag toch al vóór corona klaar? Een rondvraag bij enkele Belgische merken leert ons dat velen hun collecties hebben verkleind. "Bepaalde reeksen die gepland stonden voor dit jaar hebben we bewust doorgeschoven naar volgend jaar", zegt Vanessa De Vuyst van Van de Velde, bekend van de lingeriemerken Marie Jo en Prima Donna. "Enerzijds om te vermijden dat winkels volgestopt worden met voorraden die niet verkopen, en anderzijds om te verhinderen dat er overschotten ontstaan en er producten vernietigd moeten worden." En dan grijpen merken dus voornamelijk terug naar de items waar ze het meest vertrouwen in hebben.

Vlaanderens bekendste BV-stylist Jody Van Geert treedt bij: "Er wordt ingeboet op uitbundige stuks en men gaat kiezen voor de tijdloze collectie."

Hier en daar een printje

Intussen zijn de grote modeweken volop aan de gang. New York is vandaag aan z'n laatste dag toe, terwijl Londen en Amsterdam er nu net aan beginnen. Daar worden de voorjaars- en zomercollectie voor 2021 voorgesteld. Worden onze outfits volgend jaar ook 'voorzichtig'? "Er gaat niet te zotjes gedaan worden", zegt Van Geert. Kenners verwachten alvast minder extravagantie, meer back to basics - en vooral veel felle kleuren, met hier en daar een printje."Mensen hebben nood aan optimisme, kleur en vrolijkheid in hun leven, en dat mogen we verwachten in de kleren."

