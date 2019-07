In korte broek of strandjurk naar het werk, mag een baas dat verbieden? Timon Van Mechelen

25 juli 2019

08u40 112 Style Op sommige plekken in het land zijn temperaturen tot 40 graden niet uitgesloten vandaag. Vervelend op de werkvloer, want in een lang e broek en gesloten schoenen zweet je je de pleuris, maar een korte broek of strandjurk zou dan weer niet professioneel zijn. Op sommige plaatsen wordt het zelfs expliciet verboden. Mag dat wel? Wij vroegen het aan Geert Vermeir, manager juridisch kenniscentrum bij SD Worx België.

“In principe is de werkgever de baas en mag hij of zij regels opleggen als het gaat over de fysieke verschijning van zijn of haar werknemers. Dat geldt op vlak van kledij, maar ook als het bijvoorbeeld gaat over tatoeages. Al zijn daar natuurlijk wel grenzen aan. Er moet een bepaalde wetgeving nageleefd worden en die mag niet geschonden worden. Anders kan je bijvoorbeeld uitkomen bij discriminatie”, vertelt Vermeir aan ons.

“In sommige gevallen is het noodzakelijk om bepaalde kledingvoorschriften te verplichten, om veiligheids-, gezondheids- en hygiëneredenen. Een voorbeeld daarvan is iemand die in een omgeving werkt met gevaarlijke producten. De werkgever zal dan kledij opleggen die armen en benen bedekt, ook als het buiten 40 graden is. Maar omdat het over veiligheid gaat, voelt dat vaak niet aan als een dresscode maar eerder als een uniform. Terwijl het eigenlijk wel een dresscode is.”

Imago en uitstraling

“Voor een kantoorbediende spelen die aspecten natuurlijk minder, daar is dan weer het imago of de uitstraling dat een bedrijf wil uitstralen van tel. Dat verschilt ook weer per functie uiteraard, voor frontoffice-medewerkers doet het er doorgaans meer toe dan voor backoffice-medewerkers. En het kan ook erg verschillen van bedrijf tot bedrijf. Een typisch voorbeeld is een bank die zich met een zekere serieux wil positioneren. Het gaat over financiële zaken en ze willen neutraliteit uitstralen. Daarom leggen ze vaak een bepaalde dresscode op en ik kan mij inbeelden dat een korte broek daar mogelijk niet bijhoort.”

Wat als je het toch écht niet uithoudt in een lange broek en besluit om tegen de regels in een short te dragen? “De instructies van de werkgever aan je laars lappen, kan een reden voor ontslag zijn. Maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand daadwerkelijk ontslagen is om ‘ongepaste’ kledij. Als het niet geapprecieerd wordt, zul je er hoogstens op gewezen worden en dan zal de kous daar ook wel mee af zijn. Ook voor werkgevers is het uiteraard belangrijk om redelijk te blijven.”

Wat als je niet weet of en wat de kledingregels zijn?

“We raden bedrijven altijd aan om heel duidelijk te communiceren over kledingvoorschriften. Via het arbeidsreglement, intranet of mail. Als je er niets over vindt en toch twijfelt, kun je het het best navragen aan je collega’s of aan een leidinggevende. En kijk vooral ook eens goed rond. Mensen die er al langer werken, weten vaak goed wat de gewoontes zijn. Al evolueren die ook weer door de jaren heen. Pakweg 40 jaar geleden moest elke mannelijke kantoorbediende waarschijnlijk een kostuum dragen, dat is nu uiteraard niet meer het geval.”