In korte broek naar het werk, mag een baas dat verbieden? Timon Van Mechelen

19 april 2018

13u33 0 Style We halen vandaag bijna 27 graden en ook morgen gaan we naar de 25 graden. Vervelend op de werkvloer, want in een lange broek en gesloten schoenen zweet je je de pleuris, maar een korte broek zou dan weer niet professioneel zijn. Op sommige plaatsen wordt het zelfs expliciet verboden. Mag dat wel?

Natuurlijk hangt veel af van jouw werkplek. Het spreekt voor zich dat je als bankier netter gekleed gaat dan iemand die bijvoorbeeld in de creatieve sector werkt. Kijk dus vandaag best eens goed naar de outfits van je collega’s. Komen alle vrouwen in zomerjurkjes en sandalen en mannen in short naar het werk, dan hoef ook jij je daar morgen niet om te schamen. In sommige bedrijven zijn er specifieke dresscodes bij warm weer. Dan zit er helaas niet veel anders op dan die te respecteren.

De werkgever mag in principe zelf beslissen of zijn werknemers met een korte broek mogen komen werken, zegt de woordvoerder van de FOD Werkgelegenheid aan VTM NIEUWS. “Het enige wat wel van belang is, is dat rekening wordt gehouden met de veiligheidsvoorschriften. Die kunnen niet zomaar naast zich worden neergelegd.”

Als het wel mag

Heb je geluk, en maakt je werkgever er geen probleem van als je in korte broek komt werken? Dan zijn er alsnog een paar zaken waar je best rekening mee houdt. Warm weer of niet, het blijft belangrijk om serieus genomen te worden op de werkvloer natuurlijk. Vermijd daarom shorts met een drukke print, zoals flamingo’s, ankers en palmbomen. Kies voor een effen model, in tijdloze kleuren zoals donkerblauw, beige en zwart.

Ook lengte is belangrijk: de ideale professionele short komt tot net boven of op de knie. Verder maakt ook de stof een groot verschil. Tegenwoordig liggen de winkelrekken vol korte broeken van kostuum- en chinostof. Die komen veel professioneler over dan exemplaren van jeans of linnen bijvoorbeeld.

Als het niet mag

Wie niet met ontblote benen op de werkvloer mag verschijnen, kiest best voor een losse pantalon of kostuumbroek. Jeans begint na een tijdje te plakken en schuurt ook nog eens je bovenbenen open door de combinatie van zweet en de stof. Losse pantalons zijn een veel aangenamer alternatief, want het lijkt alsof je moeite hebt gedaan terwijl het aanvoelt alsof je een pyjamabroek draagt. Vermijd wol, want dat gaat prikken, en kunstmatige stoffen zoals polyester en viscose ademen dan weer niet waardoor je alleen maar extra zweet. Katoen is de beste optie.

