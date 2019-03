In het spoor van een Belgische streetstylefotograaf David Devriendt

04 maart 2019

13u48 0 Style De catwalk is één ding op de modeweek, wat buiten op straat gebeurt is vaak even belangrijk. Of nog belangrijker, afhankelijk van wie je het vraagt. Bij elke show cirkelen namelijk fotografen rond die kiekjes nemen van het modevolkje, hondenweer of niet. Hier gelden de wetten van de straat: iedereen – of tenminste iedereen die goedgekleed is – vormt een doelwit. Ik liep eventjes mee met een Belgische streetstylefotograaf, en kan achteraf enkel besluiten: respect!

‘Bella!’

‘Bella, over here!’

‘Bella, give us a smile.’

De stuk of vijftig fotografen scanderen haar naam en verdringen zich massaal rondom het Amerikaanse supermodel. Ze komt net uit de show van Haider Ackermann en iedereen wil een beeld van haar maken. Want een foto van Bella Hadid betekent gegarandeerd veel kliks, en dus veel geld. Mijn adrenalineniveau gaat steil omhoog, maar zij blijft de rust zelve en ondergaat het allemaal met de glimlach. Omgaan met straatfotografen is een kunst die je maar beter met de nodige positieve houding benadert. Dat heb ik deze week wel geleerd. En nog iets: mensen spotten op de modeweek is blijkbaar als dieren spotten op safari. Je houdt je fotocamera in aanslag, speurt de horizon af naar je prooi, en van zodra je iemand in je vizier krijgt, sla je toe. En je hoopt vurig om de Big Five te zien. In modetermen zijn dat superinfluencers, beroemdheden, geroemde modejournalisten, topmodellen of Bekende Belgen. Vorig jaar zag ik op de show van Dries Van Noten niemand minder dan Anna Wintour en ik geraakte er de hele week niet over uitgepraat. Voor streetstylefotografen is die euforie dagelijkse kost. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vatten ze post aan de ingang van de verschillende modeshows, en nemen ze snapshots van iedereen die het volgens hen waard is. Whatever it takes. Als dat betekent dat ze iemand moeten achtervolgen, zullen ze het niet laten. Sommige schreeuwen de naam van de persoon in kwestie uit, in de hoop zo hun aandacht te trekken. Enkele fotografen zeggen zelfs waar iemand exact moet staan om een betere shot te maken. En nog anderen duwen je weg als je volgens hen te veel voor hun voeten loopt. Heel lief gaat het er niet aan toe. Zoals ik al zei: het is zoals een safari. Het is eten of gegeten worden. Ook hun aandachtspanne is onbestaande. Er is namelijk altijd iemand beter en nieuwer. Het ene moment springen ze allemaal op een Franse topstyliste (Caroline de Maigret, voor de kenners), daarna trippelen ze als een bende blinde lemmingen achter een Zuid-Koreaans model (Chanelmuze Soo Joo Park). Vergelijk het met kinderen die eerst willen knikkeren, om dan tien seconden touwtje te springen om uiteindelijk verveeld opnieuw met de Game-Boy te spelen. Het is allemaal best vluchtig en oppervlakkig, op het eerste gezicht.

Wandelende reclameborden

Tussen het legertje streetstylefotografen zit er ook een Belg. De Antwerpse Jonathan Zegbe komt al zeven jaar naar de modeweek in Parijs, onder meer om straatkiekjes te nemen. Die post hij dan op zijn online magazine, Enfnts Terribles, dat hij samen met twee vrienden heeft opgericht. “Ik kom hier om weer te geven in welke stijltijdperk we leven, wat de mode van het moment is en welke combinaties er te zien zijn. Dat vind ik veel interessant dan pakweg een Naomi Campbell – nee, dat neem ik terug, zij is altijd interessant – of een Caroline Daur (Duitse superinfluencer met 2 miljoen volgers, red.). Die heb ik al te veel gezien. Meestal worden veel van die vrouwen ook gesponsord door het merk zelf. Ik zou het al veel boeiender vinden als Caroline Daur een vintage outfit van haar bomma zou aantrekken. Dat zou veel vernieuwender zijn dan naar een show te gaan en daar betaald voor te worden. Het is gewoon niet meer organisch genoeg. Veel van die streetstylefiguren zijn wandelende billboards geworden en verliezen zo hun eigenheid en geloofwaardigheid na een tijd, want mensen hebben dat gewoon door. Het eerste jaar is dat nog leuk, en denk je: mooie outfit. Maar het tweede jaar zie je dat ze een hele look van Dior dragen. Niemand op straat doet dat, je mengt stukken; een Chaneltas, met een jasje van Dior, leuke oorbellen, of misschien een vintage jas of een trui van H&M. Dat kan ook. Niet alles hoeft altijd high fashion te zijn. De kunst van mode is voor mij het combineren van verschillende stukken. Ik heb de streetstyle echt zien evolueren van mooie, stijlvolle organische combinaties naar pure personencultus. De vraag is nu niet meer ‘Wat draagt ze?’ maar ‘Wie is dat?’.

Aandachtszoekers

Met de opkomst van de streetsylefotografie is ook een hele lichting vrouwen opgestaan die enkel bekend staan voor hun stijl. Voorheen kwamen enkel de aankopers en de traditionele modepers naar een show, nu spelen de celebs en de influencers een grote rol, waarvan velen bij de gratie van de streetstylefotografen leven. Vaak zijn ze het zelf die hengelen om de aandacht van de fotografen, en maar wat gretig voor hen poseren. Jonathan beaamt: “Er zitten echt behoorlijk wat aandachtszoekers tussen. Als je zeker bent van je status – stel: je bent Anna Wintour – dan hoef je niet stil te staan voor niemand, want dan zullen ze wel maken dat ze een foto van jou hebben. Maar zo’n Caroline Daur bijvoorbeeld gaat wel poseren, omdat ze die exposure nu eenmaal nodig heeft. Bij haar is het niet meer te doen om stijl, maar om gezien te worden, de aandacht, de kliks, de volgers enzovoort. Op de shows lopen er vaak veel interessantere en belangrijkere mensen rond, maar niemand is in hen geïnteresseerd omdat zij niet zo vaak in de spotlights komen. Neem Suzy Menkes. Zij is een gevierde modejournaliste, maar niemand neemt ooit een foto van haar. Ik wel.” Al zijn er ook respectabele journalisten die ook op de kar springen van de Instafame zoals dat heet, en perfect weten hoe ze hun pr moeten doen. Het grote voorbeeld daar is Anna Dello Russo. De redactrice van Vogue Japan had enkele jaren geleden zelfs een grote collab met H&M. Eerst kan ik mijn ogen niet geloven als ik haar zie aankomen op de show, maar zij is het wel degelijk. Van top tot teen in het zwart. Een schril contrast met haar door de band genomen excentriekere outfits. Gewillig laat ze zich door de verzamelde fotografen orkestreren. ‘Anna, spring eens’. En Anna vraagt: ‘Hoe hoog?’. Ze lijkt wel een marionet. Alles voor de ideale streetstylefoto. Een beetje een afknapper eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Zo smeken om aandacht, het heeft iets dieptreurigs, voor een vrouw van 56 met zo’n staat van dienst, die eigenlijk niets meer hoeft te bewijzen. Maar het is zoals Heidi Klum altijd zegt: in fashion, one minute you’re in, one minute you’re out. Dan zet je jezelf maar beter een beetje voor schut, om in de kijker te blijven staan.

Totaal niet glamoureus

In de modewereld gaat het er best incestueus aan toe. Ons kent ons. Op een modeshow geraak je niet zomaar binnen, en alles is altijd heel exclusief. Je moet al van goeden huize zijn om aanvaard te worden. In de wereld van de streetstylefotografie telt dat allemaal niet. In principe kan iedereen het worden, en de omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde. Je moet er alleen het beste van maken. Zo ben ik totaal niet onderlegd als fotograaf (ik doe maar wat), maar lukt het me toch om in alle drukte en hectiek enkele snapshots te maken. Fotograaf Jonathan Zegbe: “Het enige wat je nodig hebt, is een goede camera en oog voor detail. En met dit hondenweer: een dikke jas, thermisch ondergoed, en you’re good to go. Normaal heb ik een collega bij die een paraplu boven mij houdt als het regent, en mij dan overal volgt, maar vandaag is hij er niet.” Er bestaat ook geen pikorde onder de streetstylefotografen. “Er zijn er wel die nu betaald worden door merken om foto’s te nemen van de gasten op hun modeshows, maar voor de rest moet iedereen roeien met de riemen die we hebben. We zitten in hetzelfde schuitje, en dat smeedt een band.” Een van zijn buitenlandse collega’s met wie Jonathan goed opschiet, is de Deense Christabelle Beaudry, die streetstyle doet voor ELLE. Zij doet het nu iets meer dan een jaar en is een van de weinige vrouwelijke fotografen in het circuit. “Ik weet het, net daarom wil ik me daar echt in smijten. Waarom het zo’n mannenwereld is? Geen idee. Misschien omdat het hard is, en totaal niet glamoureus. Je moet de hele tijd weg en weer lopen, je kan geen hoge haken dragen, het is oncomfortabel want je moet de hele dag met een zware camera sleuren, voortdurend de metro nemen om op de modeshows te geraken, je moet lang wachten en de druk om goede beelden af te leveren ligt hoog. Het moeilijkste van al is om het juiste beeld te maken, ondanks het licht. Je kan mensen niet tegenhouden en wachten op de juiste lichtinval. Dat is het meest opwindende deel van onze job, wanneer je het moment kan pakken.” Soms neemt ze ook foto’s backstage op modeshows. “Dat is ook fun, want iedereen is er een model en is fotogeniek, maar streetstyle is echter. Je werkt met gewone mensen en je moet heel snel hun goede kanten vinden in settings die minder dan ideaal zijn.” Een echo die we ook terughoren bij Jonathan. “Ik neem soms ook foto’s op de shows zelf van de modellen op de catwalk. Wat ik leuker vind? Ik kan niet kiezen. Streetstyle gaat over wat er nu leeft op straat, de shows gaan over de trends van de toekomst.”

Groot circus

Een buitenstaander zoals ik kan naar het hele gebeuren kijken, en het alleemaal toch een beetje een circus vinden. Opvallend: een streetstylefotograaf, die er elke dag midden in zit, denkt zo niet. “Ik zou nooit het woord circus gebruiken”, zegt de Deense Christabelle. “Ik zie het eerder als een menagerie van mooie dingen. Je komt hier om geïnspireerd te worden, en je krijgt een affiniteit met de mensen omdat ze houden van hetzelfde als jij. Circus heeft een negatieve connotatie waar mensen fake zijn, en dat geloof ik niet. Het is een kunstvorm, en de mensen hier leggen een mooie interesse voor mode aan de dag. Vaak maken ze een referentie naar iemand of iets, bijvoorbeeld naar muziek waar ze graag naar luisteren of een kunstwerk waarvan ze houden. Het is zeker niet alleen oppervlakkig.”

En wat met de foto van Bella Hadid daarnet? Christabelle is door het dolle heen. Zij heeft het moneyshot. Jonathan is minder enthousiast: “Ik heb er een foto van, maar geen goede. Ze heeft me totaal verrast, plots stond ze daar. Een topfoto van Bella Hadid had ik wel graag gehad, omdat ik weet dat mensen daar zeker op gaan klikken. She’s huge op dit moment! Zij is ook mijn favoriete Hadid-zusje. Gigi haat ik, maar op Bella ben ik een beetje verliefd. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik haar deze week nog eens fotografeer. Ze zal zeker op de show van Elie Saab zijn. (tegen Christabelle) Daar moeten we samen naartoe.”

En dan vertrekken ze naar hun tweede bestemming van de dag, de show van Altuzarra. Snel nog iets eten, de metro op en dan de hele dag meer van hetzelfde, foto’s nemen op straat van fabulous fashionista’s. Ik geef er de brui aan. Niet alleen heb ik nog enkele andere belangrijkere afspraken, het is ook totaal niets voor mij. Hoop en al twee uur sta ik nu buiten, in de miezerende regen, het is koud, ik ben er natuurlijk niet op gekleed en ik sta te trillen als een rietje. Vaak is het wachten op Godot of een of andere andere starlet wiens naam ik toch niet ken, en ik zit veel liever binnen op een show dan erbuiten. Zo’n snob ben ik dan weer wel. En stiekem ben ik ook een beetje van mijn melk dat niemand een foto van mij heeft genomen. Streetstylefotograaf, het is een hondenstiel, maar chapeau aan wie het met zoveel passie doet. Keep those pictures coming!